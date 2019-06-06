0553 313 94 23

BBP'de bayramlaşma

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Pençe Harekatı son olarak biliyorsunuz. Aziz ordumuzun pençesinde, bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler. Yine beklentimiz Suriye'nin kuzey doğusuna da en kısa zamanda kahraman ordumuz harekat düzenleyerek o bölgeyi de PKK'lı YPG'li teröristlerden temizleyecektir"

06 Haziran 2019 Perşembe 17:10
BBP'de bayramlaşma

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Harekatı'na ilişkin "Aziz ordumuzun pençesinde, bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler." dedi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığınca Üsküdar Nikah Salonu'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Destici, Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Filistin'de, Kırım'da, Suriye'de, Irak'ta dünyanın pek çok coğrafyasında Müslümanların Ramazan Bayramı'na hüzün, acı ve gözyaşı ile girdiğini anlattı. Onların acısı ve gözyaşı dinmediği sürece Doğu Türkistan, Kırım, Gazze demeye devam edeceklerini dile getiren Destici, "Çünkü bu bizim hem İslami hem Türklük hem insani ve alperenler olarak görevimiz.'' diye konuştu.

Türkiye'de askerin, polisin, güvenlik görevlilerinin Cudi'de, Gabar'da, Suriye'nin kuzeyinde canları pahasına mücadeleye devam ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Pençe Harekatı son olarak biliyorsunuz. İnşallah aziz ordumuzun pençesinde bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler. Yine beklentimiz Suriye'nin kuzey doğusuna da en kısa zamanda kahraman ordumuz harekat düzenleyerek, o bölgeyi de PKK'lı YPG'li teröristlerden temizleyecektir.''

- "Rövanş olarak görülüyor"

Gün geçtikçe İstanbul seçiminin, sadece İstanbul seçimi olarak görülmediğini anlatan Destici, şunları söyledi:

"Bir rövanş olarak görülüyor. Neyin rövanşı olarak görülüyor? Bir kesim 28 Şubat'ın, bir kesim 27 Nisan'ın, bir kesim 15 Temmuz'un, bir kesim 16 Nisan'ın rövanşı olarak görüyor. Karşımızda böyle bir topluluk var. CHP'sinden HDP'sine, TKP'sinden PKK'sına, FETÖ'cüsüne, DHKP-C'sine ve içinden maalesef hala iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz birtakım arkadaşlar da var. Bu noktada artık iki adayın seçimi olmaktan hatta iki partinin seçimi olmaktan öteye geçmiştir. Bizler, dün nerede durmuş isek bugün de aynı noktada duruyoruz. 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da ve 31 Mart'ta nerede durduysak orada duruyoruz.

ABD, İsrail, Almanya, Fransa'ya kadar tüm emperyalistler ve siyonistler bu seçimi gözlüyor. Kimi destekliyor diye bakıyorsunuz. Tamamı Millet İttifakı'nın adayının arkasında saf tutmuş, onun kazanması için sadece alkış tutmuyor, gerekli tüm desteği verdiğine inanıyorum. Parti olarak bizim duruşumuzu belirlemek için sadece siyonistlerin ve emperyalistlerin nerede durduğuna bakmak yeter. Siyonistler neredeyse, emperyalistler neredeyse, PKK neredeyse, BBP onların tam karşısındadır."

Destici, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte olacaklarını yineledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:10
  1. bayramlaşma
  2. BBP Genel Başkanı
  3. Mustafa Destici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye Belediyesi tarihin sıfır noktasında
    1. Haliliye Belediyesi tarihin sıfır..
    2. Sandıklı’da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel..
    3. "Tekrardan tek haneli enflasyonları..
    4. İzmir'de kaybolan kişi aranıyor
    5. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun..
    6. A Milli Futbol Takımı, Konya'da
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    8. Nijerya'da silahlı çetelere yönelik..
    9. Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı
    10. Bayram tatilinin 6 günlük acı..
    11. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    12. Aşçı, Belediye Başkanı Çalışkan’dan..
    13. Sudan'da ölü sayısı 108 oldu! 500'den..
    14. BBP'de bayramlaşma
    15. Bayramda geleneksel hayır yemeği
    16. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı’ya..
    17. Minibüse takılı römork fırladı: 5..
    18. Kurtulmuş heyelanlı mahallede..
    19. Hatay'da trafik kazası: 13 yaralı
    20. Su alan teknenin imdadına Sahil..
    21. Macron’un Normandiya Çıkartması 75...
    22. Batı Karadeniz sahilleri güneyi aratmadı
    23. Erzincan'da sülfürik asit yüklü tanker..
    24. Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı..
    25. Ceylanpınar’da trafik kazası: 1 ölü, 7..
    26. Su alan gezi teknesi yolcularını ve..
    27. 8 bin yıllık Latmos, bayramda..
    28. Kocaeli’de 5 işçinin öldüğü yangınla..
    29. HDP’li Garo Paylan’ın, Topal Osman..
    30. Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular