BBP son noktayı koydu: O illerde Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz

Büyük Birlik Partisi, 31 Mart yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Büyük Birlik Partisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla yerel seçimlerde 30 büyükşehirde, Cumhur İttifakı'na destek verecek.

BBP MYK'dan yapılan açıklama şöyle:

31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler, Sonuçları itibariyle ülkemiz ve milletimiz açısından, önemli neticeler doğuracak bir seçimdir. Büyük Birlik Partisi, ülkemizin karşı karşıya kaldığı her kritik durumda ve önemli dönemeçlerde hep sağduyunun sesi olmuş, yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla milletimizin yanında durmuş ve ülkemizin önünü açmıştır. Büyük Birlik partisi 26 yıllık siyasi tecrübesiyle bu seçim de de aynı anlayış ve siyaset tarzıyla hareket edecektir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ve 24 Haziran 2018 da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde, önemli bir bileşeni olarak içerisin de resmi olarak yer aldığımız Cumhur İttifakının "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna bağlılığımız noktasındaki duruşumuzun bir sonucu olarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Partimiz, 30 Büyükşehirde;

a) Büyükşehir Belediye Başkan adayları çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakının adaylarının desteklenmesine,

b) İlçelerde, İlçe Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı çıkarılmasına,

2-) Büyükşehir dışındaki illerimizde;

a) Osmaniye ve Rize ilimizde İl Belediye Başkan Adayı çıkarılmamasına,

b) Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan, Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde İl Belediye Başkan adayı çıkarılmamasına;

c) Yukarıdaki (b) maddesinde yazan illerimizde ve Partimizin Seçim İşleri Başkanlığının belirlemiş olduğu ilçelerde,

Terör Örgütünün uzantısı olan HDP'nin adaylarının olması ve bunların kazanma ihtimaline karşı olarak İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayı çıkarılmamasına;

d) Yukarıdaki hassasiyetemizin dışındaki, bütün il, İlçe ve Beldelerde, Belediye Başkanı Adayı ve Belediye Meclis Üyesi Adayları çıkarılmasına;

e) Büyükşehir olmayan illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak İl Genel Meclisi Adaylarının çıkarılmasına;

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.