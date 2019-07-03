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BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut:

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, 2007 yılından bu yana Sivas’ta şehir gündeminin Lojistik köy ile meşgul edildiğini ancak bir çivi dahi çakılmadığı söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut:

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, 2007 yılından bu yana Sivas’ta şehir gündeminin Lojistik köy ile meşgul edildiğini ancak bir çivi dahi çakılmadığı söyledi.


Bugün Parti binalarında basın toplantısı düzenleyen Bulut, “ 2007 ‘de Sivas‘ta da yapılmasına karar verilen lojistik köy 12 yıl geçmesine rağmen maalesef ilimizde yapılamamıştır. Sivas ilinin gelişip burada iki bin kişinin istihdam edeceği söylendi fakat gelinen noktada lojistik köy yapılamadı. Erzurum’da lojistik köy hizmete girmiş fakat Sivas’ta lojistik köy neden hizmete girememiştir. Bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgi vermek ve bilgi paylaşmak zorundadırlar. 2007 yılından beri 12 yıldır bu şehrin gündemini Lojistik Köy ile işgal ettiniz, fakat bir çivi bile çakmadınız. Bu 12 yılda Demirağ Organize Sanayi bölgesi ile meşgul edip yinemi bir çivi çakmayacakmısınız? Bu konudaki çalışmalar nedir? Hangi dönemde yatırım başlayacaktır? Şehrimizde genişleme olacak ise ne zaman genişleme başlayacak? Bu konuların Sivas kamuoyu ile paylaşılması lazım.’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
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