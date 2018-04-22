BBP seçim yardımı talep etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Uyum yasaları yapılırken, 'seçim yardımı' adı altında dağıtılan 548 milyon liranın içerisinden seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz." dedi.22 Nisan 2018 Pazar 17:04
Partisinin, "erken seçim" gündemi ile toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına rahmet diledi.
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ülkenin seçim atmosferine girdiğini söyledi. 16 Nisan halk oylamasıyla yeni bir sisteme geçişin kabul edildiğini ancak henüz geçilmediğini aktaran Destici, "Seçimlerden sonra eski sistemden tamamen kurtulacak." dedi.
Destici, ittifakların yasal hale getirilmesi de dahil olmak üzere parti olarak sürece destek olduklarını kaydetti.
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