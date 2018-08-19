0553 313 94 23

Destici'den Kurban Bayramı mesajı! 'Saflarımızı daha sıkı tutacağız'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı öncesi bir mesaj paylaştı. Destici mesajında "Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan, hak ve vatan yolunda birleşeceğiz, birleştireceğiz" dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:53
Destici'den Kurban Bayramı mesajı! 'Saflarımızı daha sıkı tutacağız'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı öncesi mesaj yayınladı. Bayramların sevinci, mutluluğu beraberinde getiren değerlerimizin yaşamasına vesile olan kıymetli ve özel günler olduğunu söyleyen Destici, "Biz isteriz ki; ülkemiz ve tüm Müslüman âlemi olarak bayramları huzur içinde geçirelim. Ama hayat durmaz, dünya acılarla, mutluluklarla birlikte dönmeye devam eder" dedi.

"Ülkemizi de son günlerde rahat bırakmadılar" diyen Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiyeyi ekonomik kaosa sürükleyerek mutsuz ve muhtaç hale getirmek istediler. Bunlar karşısında milletçe maddi, manevi mücadeleler verdik. Sonrasında da aldığımız şehit haberleriyle canımızdan can gitti, ocaklara ateş düştü. Analar evlatsız, evlatlar babasız kaldı. Acılar dört bir yanımızı sardı. Vatanımıza musallat olmuş hainler yüzünden bu bayram şehitlerimizin çocukları bayrama boynu bükük girecek, analarımızın öpülesi elleri evlatlarından uzak kalacak. Biliyoruz hiçbir söz, hiçbir karar gidenleri geri getirmeye yetmeyecek. Ama boyun eğmeyeceğiz. Biz yaşanılan acılar karşısında pes eden, acizleşen değil; aksine daha da güçlenen, daha da kenetlenen bir milletiz.Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan, hak ve vatan yolunda birleşeceğiz, birleştireceğiz."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:53
  1. Mustafa Destici
  2. BBP Lideri
  3. Kurban Bayramı Mesajı
  4. birlik ve beraberlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mobil Kurban Uygulaması kullanıma açıldı
    1. Mobil Kurban Uygulaması kullanıma açıldı
    2. Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası:..
    3. Burdur Kurban Bayram namazı saati kaçta?
    4. Polis görünümlü şantajcılara polis..
    5. Alman Federasyon Başkanı'ndan Mesut..
    6. Köprü faciasının hedefindeki şirket..
    7. Vicdansızlık! 3 yaşındaki küçük..
    8. Enes Ünal yine kiralandı! İşte yeni..
    9. Askeriyeye FETÖ operasyonu! Üsteğmen...
    10. Afgan çoban, sulama kanalında ölü..
    11. Mescid-i Aksa'ya alçak baskın! İsrail..
    12. BM: Türkiye olağanüstü bir örnek!
    13. Irak Federal Mahkemesi'nden kritik..
    14. MHP'li Kılavuz'dan sert açıklama: O İP..
    15. Kiracısının evine hırsızlık yapmak..
    16. O yol trafiğe açıldı!
    17. Ümit Karan ağabeyi hakkındaki..
    18. Pentagon dünyayı şok eden raporu..
    19. Askerleri taşıyan otomobil takla attı!..
    20. İmar Barışı'na başvuran vatandaşların..
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'