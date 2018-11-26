BBP Lideri Destici: Cumhur İttifakı 2023’e kadar sürmeli

Akit, yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin nabzını tutuyor. Cumhur İttifakı’nın önemli yapı taşlarından biri olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası ve yeni sistemin oturması adına büyük önem taşıdığını kaydeden Destici, gerektiğinde ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Şartlar oluştuğunda sadece üç büyük şehirde değil birçok yerde Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini kaydeden Destici, ilkesel duruşlarını sürdüreceklerini belirtti. CHP ile HDP’nin zihniyet birliği içerisinde olduğuna işaret eden Destici, İYİ Parti’nin söz konusu yapıyla bir araya geldiği taktirde milliyetçi söylemlerinin boşa çıkacağını kaydetti. İşte Başkan Destici ile yerel seçimler üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz...

-Cumhur İttifakı yerel seçimlerde de devam edecek. BBP’nin bundan sonraki tavrı ne olacak?

Partimiz, amblemi ve adaylarıyla bu seçimlerde yer alacak. Özellikle il genel meclisi ve belediye meclislerinde BBP adaylarını gösterecek. İddialı olduğumuz yerlerde seçime katılacak. Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak üzerimize bu anlamda bir şey düşerse elbette ki devletin bekasını, milletin geleceğini önceleyerek, Türkiye’ye yönelik tehditlerin farkında olarak duruşumuzu sergileriz.

Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

-İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl bir tutum belirleyeceksiniz?

Şu ana kadar bu yönde bir görüşmemiz yoktur. Bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez. Elimiz taşın altına koyarız. Sadece üç il değil bu sayı artabilir. Çok düşük oylarla kaybedilen yerler var zira. Herkesin ittifakı konuştuğu bir dönemde BBP’nin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Hangi noktada ve seviyede olacaktır, şu an net bir şey söyleyemiyorum. Lakin ilkesel duruşumuz devam edecek. Biz BBP kadroları olarak şahsi çıkarlarımız yahut partimizin çıkarlarını öncelemedik. Bundan sonra da bu duruşumuzu devam ettireceğiz. İçinde HDP’nin de olduğu ve Türkiye’yi eski sisteme çevirmek isteyen bir bloğun karşısında elbette Cumhur İttifakı’ndan yana oluruz.

Cumhur İttifakı hayati derecede önemli

-Cumhur İttifakı Türkiye için ne anlam ifade ediyor?

Yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi ve sürdürülmesi anlamında bu ittifakın 2023’e kadar devam etme mecburiyet var. Türkiye’nin bekası açısından büyük önem taşıyan bir birliktelik.

CHP ve HDP zihniyet birliği içerisinde

-CHP ile HDP’nin ittifak pazarlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP ile HDP geçmişten bu yana fikir birlikteliği içerisinde. Zihniyet birliktelikleri mevcut. HDP doğrudan PKK’nın partisi olduğu için CHP biraz öteliyor. Bu durumdan zarar görmemek adına. Ama destek vermesi gerektiği yerde desteğini veriyor. Bu sön seçimlerde böyle oldu.

Kirli bir pazarlık içerisindeler

-Tam bu noktada kendini milliyetçi olarak lanse eden İYİ Parti’nin tutumunu nasıl açıklayabiliriz?

Şu açık ki CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlere yönelik yapacağı ittifakın çok geniş kapsamlı olacağı yönünde. Bir pazarlık içerisindeler. Bölge bölge il il çalışıyorlar.

Bunun içinde HDP’nin de olduğu yüzde yüz. CHP’nin güçlü olduğu yerlerde HDP’nin oyunun CHP’ye gideceği söyleniyor. Aynı şey, Antalya, Adana Ankara için de geçerli. HDP’nin güçlü olduğu yerde ise CHP oylarının HDP’ye gideceği görünüyor. HDP’nin içerisinde yer aldığı bir ittifakta İYİ Parti olacak mı onu göreceğiz. Eğer olursa, bugüne kadar sarf ettikleri milliyetçi söylemler boşa çıkacak.

Milletimizin sesi olduk

-İdam cezasının geri gelmesi ile ilgili çalışmalarınız ne yönde ilerliyor.

Biz milletimizin sesi olduk. İstismarcılara ve teröristlere idam cezası istedik. Çabamızdan vazgeçmiş değiliz. Çabamızı sürdüreceğiz. Özel güvenlikçilerimizin yaşadığı bazı problemler vardı. Bunlarla ilgili kanun teklifi verdik. Asgari ücretlilerimiz, KİT’lerdeki 85 bin işçinin kadroya alınması lazım. Vergi meselelerinde düzenlemeye gidilmesi lazım. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.