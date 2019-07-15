0553 313 94 23

BBP İl Başkanı Kıraç’tan 15 temmuz mesajı

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
BBP İl Başkanı Kıraç’tan 15 temmuz mesajı

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kıraç mesajında, “15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı milletimizin göğsünü siper ederek yazdığı destanın üçüncü yıldönümündeyiz. Milletimizin en güzel hasletlerinden biri de zor günde birlik olmayı başarabilmesidir. Görüşü ne olursa olsun “Ay Yıldızlı Al Bayrağın” altında bir ömür yaşamayı şeref bilen aziz milletimiz her dönemde olduğu gibi 15 Temmuz’da da birliğine kastedenlere gereken cevabı vermiştir. Devlet kadrolarına sızmak suretiyle, devletimizin sinir uçlarını çalışamaz hale getiren ve son kertede bir darbe girişimiyle ülkemizi hain emellerine kurban etmek isteyen hain FETÖ milletimizden yediği tokatla bu toprakların sahibinin Türk milleti olduğunu bir kere daha anlamıştır. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya büyük bir ders niteliğinde birliğini bozdurmayacağını, vatanın böldürmeyeceğini haykırmıştır. Ülkücü şehitlerimizden Alpaslan Gümüş’ün “ha bu vatanın ekmeğini yemişim ha uğrunda kurşun” diyerek abideleştirdiği vatan şuurunu 15 Temmuz gecesi tekrar ayağa kaldıran büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Herkes bilmelidir ki Türk milleti geleceğine ipotek koymak isteyen hiçbir güce müsaade etmemiş ve etmeyecektir. Darbelerden çok çekmiş olan aziz milletimiz 15 Temmuz’la birlikte makûs talihini yenmiş ayağına vurulmak istenen prangaları söküp darbecilerin başlarına geçirmiştir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi vücut tipi hangi diyeti uygulamalı?
    1. Hangi vücut tipi hangi diyeti..
    2. Ardahan’da Memur Sen’den 15 Temmuz..
    3. Düzce’de 15 Temmuz etkinliği
    4. Manisa’da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    5. Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    6. 195 ağacı katlettiler
    7. Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    8. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    9. Mor Çatı’nın sitesinde skandal..
    10. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    11. Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu..
    12. FETÖ’yü anlatan "The Network (Ağ)"..
    13. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    14. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
    15. Üzümde erkenci hasat başladı
    16. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
    17. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
    18. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    19. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
    20. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
    21. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
    22. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
    23. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    24. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
    25. 10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası..
    26. Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u..
    27. Erdoğan “Malesef” deyip ekledi: Halen..
    28. Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre..
    29. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi..
    30. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca