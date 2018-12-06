0553 313 94 23

BBP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç:- "Sayın Mehmet Özhaseki ile çok olumlu bir görüşme yaptık. Detayı ileride çalışılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımızın son noktayı koyacağı şekilde yolumuza devam edeceğiz"

06 Aralık 2018 Perşembe 11:44
BBP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, yerel seçimde ittifak çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Samet Bağcı ile AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Tunç, Özhaseki ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından konuşan Tunç, 30 Mart yerel seçimlerinde ülkenin geleceği adına her zaman Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.

Yerel seçimlerin Türkiye için önemine işaret eden Tunç, "Sayın Mehmet Özhaseki ile çok olumlu bir görüşme yaptık. Detayı ileride çalışılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımızın son noktayı koyacağı şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Tunç, "BBP'nin Cumhur İttifakı'nı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde olduğu gibi 20 Mart yerel seçimlerinde de ülke genelinde destekleyip desteklemeyeceğinin" sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bir çerçeve belirlendi ama detayı olmadan bir şey söyleyemeyiz. Ama Büyük Birlik Partisi görüşmelerden öncede deklare etmişti. Biz Güneydoğu'da bugün kayyum atanan bölgelerde, HDP'nin hakim olduğu bölgelerde aday çıkarmayacağımızı zaten açıklamıştık. Ankara ve İstanbul gibi yerlerde de aday çıkarmayarak destekleneceği söylenmişti. Ama bundan sonraki süreci önümüzdeki günlerdeki çalışmalar belirleyecektir."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:44
  1. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç
  2. ittifak görüşmeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575 başvuru yapıldı
    1. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    2. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    3. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. AK Parti belediye başkan adayları son..
    6. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    7. Koltuk hesabı
    8. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    9. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    10. İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok
    11. "Kızılay Talks 2018" konferansı
    12. Hollanda’da Türkcamisine saldırı
    13. Döviz kurları
    14. Geziciler ve teröristler kafa kafaya..
    15. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    16. Dünyada bir milyar kişi aç
    17. Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?
    18. Diyanetten Yemen için yardım kampanyası
    19. Avusturya’daki seçimlerde de ırkçılık..
    20. Clinton: Bosna Hersek’i ağır reformlar..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek