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BBP Genel Başkanı Destici, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "İnşallah bu ocaklarımız, bu partilerimiz millete hizmet yolunda, Türklüğe hizmet yolunda, İslama hizmet yolunda, devletimize hizmet yolunda dün olduğu gibi bugün de yarın da yılmadan, yorulmadan azimle kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir"

17 Mart 2019 Pazar 21:24
BBP Genel Başkanı Destici, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

TOKAT (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah bu ocaklarımız, bu partilerimiz millete hizmet yolunda, Türklüğe hizmet yolunda, İslama hizmet yolunda, devletimize hizmet yolunda dün olduğu gibi bugün de yarın da yılmadan, yorulmadan azimle kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." dedi.

Destici, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Ülkü Ocakları Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yeşilyurt'ta olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yeşilyurt'a belediye başkan adayları Mustafa Güler'in daveti üzerine geldiklerini belirten Destici, "Belediye başkan adayımız Sayın Mustafa Bey'in daveti üzerine geldik ama burada MHP'nin de Ülkü Ocakları'mızın da yeri var. MHP'nin belediye başkan adayı da burada, o da bizim arkadaşımız. Dolayısıyla güzel, birlikte bir görüntü vermek, her şeyden önce en güzeli bu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Destici, MHP'de uzun yıllar siyaset yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Tabii Milliyetçi Hareket Partisi uzun yıllardır gönül verdiğimiz, içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz, hem Ülkü Ocakları hem MHP. Biz gözümüzü Ülkü Ocakları'nda açtık, işin doğrusu. Ben 13 yaşındaydım, ilk kez Ülkü Ocakları'na gittiğimde Ankara'da 1978 yılında. Dolayısıyla bu ocaklarımızın gayesinin ilayı kelimetullah olduğunu, Türk İslam ahlakına uygun, örfüne, adetine uygun nesiller yetiştirmek, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti üzerine gençler yetiştirmek olduğunu biliyoruz. "

Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve yine Ülkü Ocakları'nın çok önemli süreçlerde genel başkanlığını üstlenmiş, kurucu liderliğini yapmış Muhsin başkanımızı, onlarla birlikte bu davaya gönül vermiş, özellikle 12 Eylül öncesi can vermiş ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum, şükranla anıyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İnşallah bu ocaklarımız, bu partilerimiz millete hizmet yolunda, Türklüğe hizmet yolunda, İslama hizmet yolunda, devletimize hizmet yolunda dün olduğu gibi bugün de yarın da yılmadan, yorulmadan azimle kararlılıkla mücadeleye devam edecektir. İnşallah Rabbim var etsin, korusun ve yüceltsin inşallah."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:24
  1. BBP Başkanı Mustafa Destici
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