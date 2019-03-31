BBP Genel Başkanı Destici oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerin huzur ve barış içerisinde tamamlanmasını temenni ederek, "Artık söz milletin, milletin sözü de bizim başımızın tacıdır. Sandıktan ne çıkacaksa o hepimizin kabulüdür." dedi.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Keçiören'deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ne eşi Şükriye Destici, kızı Özgül Hilal ve oğlu Alperen ile geldi.

Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 3226 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, bir süre sandık görevlileri ve seçmenlerle sohbet etti.

Destici, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçimlerin barış ve huzur içinde tamamlanması temennisinde bulunan Destici, "Artık söz milletin, milletin sözü de bizim başımızın tacıdır. Sandıktan ne çıkacaksa o hepimizin kabulüdür. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

BBP olarak yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini hatırlatan Destici, bir ay içerisinde 50 miting, 20 aday tanıtım toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Destici, bu süreçte emek veren BBP belediye başkanı adaylarına, teşkilat mensuplarına, Alperen Ocakları, BBP Kadın Kolları temsilcileri ile Türk milletine teşekkür etti.

Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada gördüğüm hava, milletimiz gayet sakin ve vakur oylarını kullanıyorlar. İnşallah, hayırlısı çıkar, ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olur. Türkiye'nin artık bir huzura ihtiyacı var. İnşallah Türkiye 2023'e kadar seçimsiz ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder. Çünkü problemlerimiz var. Terör, siyasi bölücülük ve güney sınırımızda yaşanan sıcak gelişmeler bizi epey bir süre meşgul edecek gibi görünüyor. Ekonomiyle ilgili vatandaşımızın birtakım beklentileri var. Bütün bunları karşılamak için önümüzde uzun yıllar var. İnşallah bunları iyi değerlendiririz diye düşünüyorum."



