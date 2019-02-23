BBP Genel Başkanı Destici, Muş’ta

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici; devletin bekası, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini ön planda tutarak genel bir karar aldıklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki seçimde de Muş halkının teveccühü ile bu görevine devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Muş’un has evlatları, vatansever, milletperver evlatları bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına fırsat vermeyecektir” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destic; beraberindeki Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte kısa süre önce beyin kanaması geçiren ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Alperen Ocakları Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Muş Eski İl Başkanı Abdullah Alptekin Has’ın Kültür Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti. Aile efradı tarafından karşılanan Destici, Abdullah Alptekin Has için dua edip, başsağlığı diledi. Abdullah Alptekin Has’ın çocukları Muhammed Muhsin ve Sena Has’ı teselli eden Destici, her zaman için onlara destek olacağını söyledi.

Aileye başsağlığı dilemesinin ardından evden ayrılan Destici, "Bugünkü Muş ziyaretimizin ana sebebi, daha önce hem Alperen Ocakları Başkanı hem Büyük Birlik Partimizin İl Başkanlığını yapmış olan çok kıymetli kardeşimiz, dava arkadaşımız Abdullah Alptekin Has’ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunduk. Ben kendisine bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Biz, çok kıymetli bir dava arkadaşımızı, kardeşimizi, dostumuzu kaybettik. Muş’ta, inandığı değerler için her şartta canını ortaya koyacak kadar fedakarlık yapmış bir evladını kaybetti. Onun için sadece aile efradına değil bütün Muş halkına, bütün Muşlu insanlarımıza da başsağlığı diliyorum. Ailesi, hanımefendi kardeşimiz, geride bıraktığı iki evladı, diğer aile efradları, annesi, kardeşleri onlar bizim kardeşimiz, annesi bizim annemiz. İnşallah bundan sonrada biz Abdullah’ı hep hatırlayacağız. O gerçekten bu gök kubbede bir hoş seda bıraktı. İnşallah Rabbim hepimize böyle gök kubbede hoş seda bırakarak gitmeyi nasip etsin. Tabii ki erken ayrıldı, emri hak erken baki oldu da diyemiyoruz, çünkü ayeti kerime açık. Ecel geldiğinde ne bir saniye önce ne bir saniye sonra, Allah’ın emri karşısında da başımız kıldan incedir. Takdiri ilahi diyoruz. Onun geride bıraktıklarına sahip çıkacağız hep birlikte. Onun mücadelesi burada pek çok insana örnek olmuştur. O mücadelenin daha güçlü bir şekilde yaşayacağına da yürekten inanıyorum” dedi.

"Abdullah Alptekin Has’ın adını bir eserde yaşatacağız”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın Abdullah Alptekin Has’ın adını bir eserde yaşatacağının sözünü verdiğini ifade eden Destici, “Muş Belediye Başkanımız Feyat Asya burada. Sağ olsun kendisi bu dönemde aday. Biz de kendisinin adaylığından büyük bir memnuniyet duyduk. Bizim desteğimizde kendileriyle birliktedir. Onu da buradan açık bir şekilde ifade ediyorum. Özellikle bu bölgede, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, Doğu Anadolu Bölgemizde biz devletin bekası, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini ön planda tutarak genel bir karar aldık. Bu kararımız içerisinde Muş vilayetimiz de var. Onun için burada belediye başkanımız bizimde belediye başkan adayımızdır. İnşallah önümüzdeki seçimde de Muş halkının teveccühü ile bu görevine devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Muş’un has evlatları, vatansever, milletperver evlatları bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına fırsat vermeyecektir. Buna yürekten inanıyorum. Belediye başkanımızda Abdullah Alptekin Has’ı tanır ve severdi. O da onun ne kadar dürüst, çalışkan, vatansever, milletperver bir vatan evladı olduğunu, Muş’un bir değeri olduğunu biliyor. Biz içeride oturduğumuzda, kendisi bize söyledi, Biz sormadan onun ismini yaşatacak. Onun ismini bir esere, güzel bir noktaya verecekler. Onun sözünü de bize kendisi verdi. İnşallah hep birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.

Destici ve beraberindekiler, daha sonra Abdullah Alptekin Has’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Destici ve beraberindekiler, ziyaretin ardından Muş’tan ayrıldı.