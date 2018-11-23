Ahmet Gürhan, BBP'den istifa etti
Büyük Birlik Partisi (BBP)’nde bir süredir yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan istifa etti.23 Kasım 2018 Cuma 13:35
BBP’de Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Selahattin Şenliler, Haşim Yanar, Muhittin Acıcı ve Remzi Çayır’dan sonra bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan istifa etti.
Ahmet Gürhan, istifa gerekçesini açıklamazken, sadece "Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde bir dilekçe ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Gürhan, istifasının sebeplerini daha sonra açıklayacağını belirtti.
YORUM YAZ