BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Ezana karşı yapılan terbiyesizliği kınıyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Kendilerini feminist olarak tanıtan bu güruh, ne hanımlarımızı, ne de Türkiye'nin milli ve İslami değerlerini temsil etmiyor. Tam tersine bu değerlere oldukça uzak bir yapıdır." dedi.

Kastamonu'da bir restoranda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Yelis, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde, inançlara saygısızlık yapıldığını ifade etti.

Ahmet Yelis, şunları dile getirdi:

"Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan bir yürüyüşte inançlarımıza saygısızlık yapılmıştır. Kendilerini feminist olarak tanıtan bu güruh, ne hanımlarımızı, ne de Türkiye'nin milli ve İslami değerlerini temsil etmiyor. Tam tersine bu değerlere oldukça uzak bir yapıdır. Ezana karşı yapılan terbiyesizliği kınıyorum. Alperen Ocaklarımızın, gerekli duyarlılığı göstererek verdiği tepkiyi de tebrik ediyorum."

İnançlara saygılı olunması gerektiğini vurgulayan Yelis, "Türkiye'nin ihtiyacı, inançlara saygısızlık değildir. Türkiye'nin ihtiyacı bu milletin değerlerine sahip çıkmak ve biz olma ülküsünü hayata geçirmektir. Biz olmak ayrı ayrı değil, hep beraber birlik, beraberlik içinde yaşamayı gerektiren tezahürdür. Biz olmak, 'Birlikte çok güzelsin Türkiyem' diyebilmektir, inançlara saygılı olmaktır." diye konuştu.

BBP'nin, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı her kritik durumda sağduyunun sesi olduğunu söyleyen Yelis, sözlerine şöyle devam etti:

"BBP yapıcı ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla milletimizin yanında durmuş ve ülkemizin önünü açmıştır.16 Nisan 2017'de yapılan referandum ve 24 Haziran 2018'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde, önemli bir bileşen olarak içinde yer aldığımız Cumhur İttifakı'nın, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen ruhuna bağlılığımız noktasındaki duruşumuzun bir sonucu olarak da birtakım kararlar aldık. Terör örgütünün uzantısı olan HDP adaylarının kazanma ihtimaline karşı olarak, Büyük Birlik Partisi adaylarının kazanma ihtimalinin düşük olduğu ilçe ve beldelerde HDP karşısındaki parti adaylarının desteklenmesi ve belediye başkan adayları çıkarılmaması kararı aldık."

Kastamonu'da belediye başkan adayı çıkarmadıklarına işaret eden Yelis, "Kastamonu'da sadece İl Genel Meclisi üyelerimizle yarışa dahil olacağız. Hem merkezde, hem de Kastamonu'nun tüm ilçelerinde İl Genel Meclisi üyesi adaylarımızla seçmenlerimizin oylarına talip olduk." dedi.

Yelis, daha sonra merkez İl Genel Meclisi adaylarının tanıtımını yaptı.