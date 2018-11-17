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BBP belediye başkan aday başvuruları ne zaman? | BBP yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapacak mı? 

Büyük Birlik Partisi 2019 yerel seçimler için kolları sıvadı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici belediye başkan aday adaylık başvurularının 19 Kasım Pazartesi günü başlayacağını söyledi. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapan BBP yerel seçim 2019’da AK Parti ile ittifak yapacak mı? Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan aday başvuruları ne zaman başlayacak?

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:04
BBP belediye başkan aday başvuruları ne zaman? | BBP yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapacak mı? 

Büyük Birlik Partisi 2019 yerel seçimler için kolları sıvadı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici belediye başkan aday adaylık başvurularının 19 Kasım Pazartesi günü başlayacağını söyledi. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapan BBP yerel seçim 2019’da AK Parti ile ittifak yapacak mı? Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan aday başvuruları ne zaman başlayacak?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı merek ediliyordu. AK Parti ile ittifak yapılacak mı konusuna ilişkin BBP Milletvekile ve Genel Başkanı Mustafa Destici son dakika açıklık getirdi.

Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapılacak mı?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Destici, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ile yerel seçimler öncesi bir temaslarının olmadığını, BBP olarak her bölgede kendi adaylarını çıkaracaklarını  söyleyerek AK Parti ile ittifakın olmayacağını söyledi. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:04
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