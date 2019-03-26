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"BBP aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir"

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç:"BBP, aldığı karar doğrultusunda aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecektir. Tüm teşkilatları ve adayları dahil olmak üzere bu kararın arkasındadır"

26 Mart 2019 Salı 21:27
"BBP aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "BBP, aldığı karar doğrultusunda aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecektir. Tüm teşkilatları ve adayları dahil olmak üzere bu kararın arkasındadır." dedi.

Partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı desteklediği şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

Bu haberlerin kasıtlı ve amaçlı olduğunu savunan Üzeyir Tunç, "BBP, 2016 Anayasa oylamasından itibaren hep Cumhur İttifakı'nın içinde oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yazılı olarak, sözleşmede yer almak kaydıyla Cumhur İttifakı'nın içinde oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise aylar önce kararını verdi." diye konuştu.

İki ana unsur üzerinde durduklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Bizim hiçbir zaman siyasi parti olarak görmediğimiz, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüğümüz bir partinin kazanma ihtimali olan yerlerde, ki geçmişte de gördük, milletin vergilerini ya çukur kazarak ya da doğrudan Kandil'e aktardıklarını bildiğimiz için aday göstermedik ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararını aldık. 30 büyükşehirde aday göstermeyerek, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararını aldık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte bu kararımız doğrultusunda devam ettik. Sandıkta da bu irademizi yansıtacağız."

Daha önce 3 dönem Beypazarı'nda belediye başkanlığı yapmış kişinin bu süre içinde BBP'nin ilçede teşkilatlanmasına engel olduğunu anlatan Genel Sekreter Tunç, "Sağlığında cennet mekan şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir gün olsun ziyaret etmemiş, onunla yan yana fotoğraf vermemiş ama bugün seçim mahallinde oy devşirme adına seçim koordinasyon merkezinde geleneğimiz gereği nezaketle ağırladığımız bir ortamda söylenen sözleri yanlış ve çarpıtarak basına aktarmıştır. Bu ne siyasi ahlaka ne de normal ahlaka sığar. Bu düpedüz ahlaksızlıktır, siyasi istismardır. Hiç kimse BBP'yi siyasi istismarına alet edemez. BBP, aldığı karar doğrultusunda aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecektir. Tüm teşkilatları ve adayları dahil olmak üzere bu kararın arkasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Yüksel özür diledi

Serkan Yüksel de ziyarette ananeleri gereği gösterdikleri yakın ilginin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini vurgulayarak, "Partim ve teşkilatlarım Cumhur İttifakı'nın içerisindedir. Şahsımın sarf ettiği sözler, bulunduğumuz ortamda partimi zor durumda bırakacak şekilde kullanılmıştır. Partim ve teşkilatlarıma zarar gelmesini asla istemezdim. Şahsımın açıklamaları Genel Merkezi elbette bağlamaz. Genel Merkezden, teşkilatlardan, partimden ve Alperenlerden bu açıklamalardan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:27
  1. Ankara
  2. BBP
  3. Gölbaşı
  4. Mehmet Doğru
  5. seçim 2019
  6. Üzeyir Tunç

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