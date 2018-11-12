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BBP belediye aday adaylık başvuruları ne zaman? BBP aday başvuru ücrete ne kadar?

Yerel seçim çalışmalarına partiler hız verdi. AK Parti’de aday başvuruları başladı ve son başvuru tarihi 16 Kasım olarak açıklandı. Saadet Partisi de 1 Kasım itibariyle aday adaylık başvurularını almaya başladı. Son aday adaylık takvimini açıklayan parti ise Büyük Birlik Partisi (BBP) Büyük Birlik Partisinde (BBP) yerel seçim başvuru takvimini açıkladı. Peki BBP belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor? BBP yerel seçim 2019 aday adaylık başvuru ücreti ne kadar?

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:32
BBP belediye aday adaylık başvuruları ne zaman? BBP aday başvuru ücrete ne kadar?

Yerel seçim çalışmalarına partiler hız verdi. AK Parti’de aday başvuruları başladı ve son başvuru tarihi 16 Kasım olarak açıklandı. Saadet Partisi de 1 Kasım itibariyle aday adaylık başvurularını almaya başladı. Son aday adaylık takvimini açıklayan parti ise Büyük Birlik Partisi (BBP) Büyük Birlik Partisinde (BBP) 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru tarihi, 19 Kasım-21 Aralık olarak belirlendi.

Büyük Birlik Partisi’nden yapılan açıklamada Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda 31 Mart yerel seçimi ve aday belirleme takvimine ilişkin son dakika kararlar alındığı açıklandı. BBP’de belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatlarının 19 Kasım-21 Aralık tarihlerinde yapılması ve tüm adayların merkez yoklaması yöntemiyle belirlenmesine karar verildi.

Belediye Meclis üyeliklerine başvurular 11 Ocak’ta son bulacak

Diğer yandan, il genel meclis ve belediye meclisi üyelik başvuralarının ise 11 Ocak 2019'a kadar devam edeceği belirtildi. Başvuru ücretleri, büyükşehir belediye başkanlığı için 3 bin lira, il belediye başkanlıkları ve nüfusu 50 bin ve üzerinde olan ilçeler için 2 bin lira, nüfusu 50 binin altında olan ilçeler için bin lira, belde belediye başkanlıkları ve ilçe encümenlikleri için 500 lira olarak belirlendi. Müracaatlar, BBP Genel Merkezi veya aday adayı olunan il ve ilçe teşkilatlarına yapılabilecek.

 

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:32
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