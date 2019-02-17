0553 313 94 23

BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Büyük Birlik Partisi, 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verilecek

17 Şubat 2019 Pazar 01:36
BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmayacağı ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verileceği bildirildi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet açısından öneminin vurgulandığı ifade edildi.

BBP'nin, 16 Nisan 2017'deki referandumda ve 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldığı hatırlatılarak, ittifakın "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, BBP tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine, ilçelerde ise ilçe belediye başkan adayı ve ilçe belediye meclis üyesi adayı çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, büyükşehir dışındaki illerden, Osmaniye ve Rize ile Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de il belediye başkan adayı çıkarılmaması kararı alındığı ifade edildi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirlenen iller ile partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen ilçelerde, HDP'nin adaylarının kazanma ihtimaline karşı ilçe ve belde belediye başkan adayı çıkarılmamasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hassasiyetimizin dışındaki, bütün il, ilçe ve beldelerde, belediye başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adayları çıkarılmasına, büyükşehir olmayan illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak il genel meclisi adaylarının çıkarılmasına karar verilmiştir."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 01:36
  1. BBP
  2. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter'da bomba yenilik: Paylaşımı silmeye artık son
    1. Twitter'da bomba yenilik: Paylaşımı..
    2. BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı..
    3. Takla atan araç diğer araca çarparak..
    4. Çocuk tacizcisi 100 rahibin ismi..
    5. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan..
    6. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan..
    7. Hamas güçleri İsrail'in oyununu bozdu!..
    8. Suriyeli sığınmacıların kumaşları..
    9. Kastamonu'da hareketli anlar! UFO..
    10. Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini..
    11. Eski milli futbolcu Tanju Çolak..
    12. "Bu coğrafyada biz karar vermedikten..
    13. Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı
    14. Otomobiliyle dereye düşen sürücü,..
    15. Mehmet Özhaseki: Böyle seçim mi olur?
    16. Beyaz Saray Sözcüsü sorguya alındı
    17. Serrac, AFRICOM Komutanı ile..
    18. ABD kuklası Guaido resmen darbe..
    19. Gökyüzündeki parlak cisim dikkatleri..
    20. BBP son noktayı koydu: O illerde..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Saadet liderinin dili sürçtü, genel kurul salonu karıştı
    Saadet liderinin dili sürçtü, genel kurul salonu karıştı
    Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"
    Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"