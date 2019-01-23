BBDSO'dan nefesli çalgılar konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, dahi besteci Wolfgang Amadeus Mozart ve ünlü Alman besteci Richard Strauss'un nefesli çalgılar orkestrası için yazdığı eserlerle sahne alacak. BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konseri, orkestranın daimi şefi Dağhan Doğu yönetecek. Seyirci, Mozart'ın "Gran Partita" başlıklı nefesli çalgılar serenadının yanı sıra "Don Quixhote", "Salome Operası" gibi ölümsüz eserlerin bestecisi Richard Strauss'un ilk kez ünlü olmasını sağlayan gençlik dönemi eseri "Serenad op. 7"yi dinleme imkanı bulacak. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak.

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