BBDSO'dan "Griffiths-Hallynck" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Griffiths-Hallynck" konserinde sanatçı Howard Griffiths'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, aldığı ödüllerle önde gelen orkestra şefleri arasında gösterilen Griffiths yönetti. Fransız besteciler Ravel ve Saint-Saens ile Rus besteci Şostakoviç'in eserlerinin yanı sıra Maurice Ravel'in "Pavane", Dimitri Şostakoviç'ın "Senfoni no:1" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi. Gecede sahne alan solist piyanist Muhiddin Dürroğlu'nun da performansı beğeni kazandı. Konser sonunda Muhiddin Dürroğlu ve Howard Griffiths uzun süre alkışlandı.



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