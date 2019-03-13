0553 313 94 23

BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

13 Mart 2019 Çarşamba 10:42
BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki "14 Mart Tıp Bayramı" başlıklı konserinde orkestranın kuruluşunda büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına sahne alacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şef Murat Göktaş'ın yöneteceği konserde popüler müziğin tanınmış isimlerinden İlhan Şeşen solist olarak yer alacak. Ayrıca gazeteci yazar Kürşat Başar da saksafonuyla sevilen şarkılara eşlik edecek.

Konserde, Zafer Çebi piyanoda, Uğur Yalçın kontrbasta, Batuhan Büyükdoğan da bateride solist olarak sahneye çıkacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser yarın saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:42
  1. BBDSO
  2. Bursa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani Necef'te Sistani ile görüştü
    1. Ruhani Necef'te Sistani ile görüştü
    2. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    3. Lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    5. Siirt’te PKK’ya ait sığınaklar imha..
    6. "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe..
    7. GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu
    8. Berlin’de Bursa imzası
    9. THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX..
    10. Kaymakam Üçer: “Geceleri düdük sesi..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC..
    13. Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    14. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi..
    16. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    17. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    18. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    19. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    20. Park halindeki tırların akülerini..
    21. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    22. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    23. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    24. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    25. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    26. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    27. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    28. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    29. Yazar Burcu Bahar, minik..
    30. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!