0553 313 94 23

BBC'nin skandal haberi alay konusu oldu!

İngiliz BBC Türkçe sayfası, paylaştığı haberle sosyal medyada tepki toplarken aynı zamanda alay konusu oldu. YPG'li teröristbaşını 'Kobani Savunma Bakanı' olarak tanımladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:20
BBC'nin skandal haberi alay konusu oldu!

BBC taraflı olarak Barış Pınarı Harekatı'na karşı kötüleme haberlerine devam ediyor.

Türkiye'deki ajansı olan BBC Türkçe de yaptığı haberle alay konusu oldu.

Kobani'nin savunma bakanıymış!

Sosyal medya üzerinden 'kobani savunma bakanı' adı altında terör örgütü YPG'nin sözde yöneticilerinden İsmet Şeyh Hasan'ın açıklamasını paylaştı.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde haber bulunmuyor.

Sadece sosyal medyada habere ilişkin paylaşılan link üzerinden habere ulaşılabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:17
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. BBC
  3. terör örgütü YPG

YORUM YAZ

  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 15 dk önce
    İngilizler başını çıkartmış yılanı salmış Suriye’ye.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son durum bugün 14 Ekim
  1. EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son..
  2. Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin..
  3. Macron ve Merkel'den ortak çağrı!..
  4. 14.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  5. Evlilik nedeniyle istifa eden kadın..
  6. BBC'den skandal haber! Sosyal medyada..
  7. Libya Devlet Yüksek Konseyi..
  8. ABD Aynularab'ın güneyindeki gözetleme..
  9. Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı'na çok..
  10. A Milli Futbol Takımı Fransa maçına..
  11. Kaza yapan otomobil iş yerine girerek..
  12. İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı..
  13. Rusya ve Polonya Avrupa Şampiyonası..
  14. ABD'deki Türklerden Barış Pınarı..
  15. KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı..
  16. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
  17. KKTC Başbakanı Ersin Tatar: KKTC halkı..
  18. ABD Başkanı Donald Trump'tan DEAŞ..
  19. TSK vuruyor HDP'liler panikliyor!..
  20. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun..
  21. Trump'tan AB ülkelerine DEAŞ çağrısı:..
  22. YPG’li teröristler kirli ittifakı..
  23. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya..
  24. Harekatta dikkat çeken sevkiyat!..
  25. Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK..
  26. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın ne..
  27. Reuters haber ajansı duyurdu! Birkaç..
  28. Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan..
  29. Resualyn'da teröristlerin kaçış anı..
  30. Tunus'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı
Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı
Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın
Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik
Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik