BBC'nin skandal haberi alay konusu oldu!
İngiliz BBC Türkçe sayfası, paylaştığı haberle sosyal medyada tepki toplarken aynı zamanda alay konusu oldu. YPG'li teröristbaşını 'Kobani Savunma Bakanı' olarak tanımladı.14 Ekim 2019 Pazartesi 07:20
BBC taraflı olarak Barış Pınarı Harekatı'na karşı kötüleme haberlerine devam ediyor.
Türkiye'deki ajansı olan BBC Türkçe de yaptığı haberle alay konusu oldu.
Kobani'nin savunma bakanıymış!
Sosyal medya üzerinden 'kobani savunma bakanı' adı altında terör örgütü YPG'nin sözde yöneticilerinden İsmet Şeyh Hasan'ın açıklamasını paylaştı.
BBC Türkçe'nin internet sitesinde haber bulunmuyor.
Sadece sosyal medyada habere ilişkin paylaşılan link üzerinden habere ulaşılabiliyor.
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