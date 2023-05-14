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Gündem BBC'den büyük alçaklık! 'Bomba araması yapılıyor' dediler, AK Parti'den açıklama geldi
Gündem

BBC'den büyük alçaklık! 'Bomba araması yapılıyor' dediler, AK Parti'den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:46:00 -
BBC'den büyük alçaklık! 'Bomba araması yapılıyor' dediler, AK Parti'den açıklama geldi

BBC Türkçe'nin 'AK Parti binasında bomba araması yapılıyor' şeklindeki provoke edici haberine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yalanlama geldi.

Seçimlere ilişkin oy sayma işlemi devam ederken İngiliz BBC Türkçe, insanları tedirgin edici skandal bir habere imza attı.

Haberde, AKP Genel Merkezi, bomba araması nedeniyle boşaltılıyor. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi. BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi" denildi.

Yapılan haberin provoke edici olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, haberi kesin dille yalanladı.

Dağ, Twitter paylaşımında, "Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.


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