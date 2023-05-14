BBC'den büyük alçaklık! 'Bomba araması yapılıyor' dediler, AK Parti'den açıklama geldi

Seçimlere ilişkin oy sayma işlemi devam ederken İngiliz BBC Türkçe, insanları tedirgin edici skandal bir habere imza attı.

Haberde, AKP Genel Merkezi, bomba araması nedeniyle boşaltılıyor. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi. BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi" denildi.

Yapılan haberin provoke edici olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, haberi kesin dille yalanladı.

Dağ, Twitter paylaşımında, "Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.



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