BBC'de büyük panik! Giriş ve çıkışlar durduruldu
İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin önünde bomba alarmı verildi. İngiliz polisi, binaya giriş ve çıkışları durdurdu.03 Eylül 2018 Pazartesi 20:41
İngiliz polisi, şüpheli araç nedeniyle kamu yayın kuruluşu BBC'yi kordon altına aldı.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Londra'daki merkezi, önüne park edilen şüpheli minibüs nedeniyle polis tarafından güvenlik çemberine alındı.
Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin robot kullanarak şüpheli araçta şu ana kadar 3 kontrollü patlama gerçekleştirirken, BBC binasına giriş çıkışlar da durduruldu.
BBC etrafındaki bazı yollar da polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
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