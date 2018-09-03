BBC'de büyük panik! Giriş ve çıkışlar durduruldu

İngiliz polisi, şüpheli araç nedeniyle kamu yayın kuruluşu BBC'yi kordon altına aldı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Londra'daki merkezi, önüne park edilen şüpheli minibüs nedeniyle polis tarafından güvenlik çemberine alındı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin robot kullanarak şüpheli araçta şu ana kadar 3 kontrollü patlama gerçekleştirirken, BBC binasına giriş çıkışlar da durduruldu.

BBC etrafındaki bazı yollar da polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.