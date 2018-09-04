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BBC spikeri açıkladı: Sayılı günlerim kaldı!

BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland sosyal medya hesabından Frank Sinatra'nın sözleriyle kara haberi verdi, "Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" dedi.

04 Eylül 2018 Salı 14:22
BBC spikeri açıkladı: Sayılı günlerim kaldı!

BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günlerinin kaldığını" açıkladı. Bland, "Haber sunmaya devam edeceğim" dedi.

Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

'KORKARIM ZAMAN GELDİ DOSTLARIM'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bland, bu süreçte BBC Radio 5 Live için haber sunmayı sürdürecek. Bland'in ölümünden sonra "Sen, ben ve Büyük K" programı da, Deborah James ve Lauren Mahon'ın sunumuyla aynen devam edecek.

'SADECE GERİDE BIRAKACAKLARIM İÇİN ENDİŞELENİYORUM'

Bland'in tweeti üzerinde BBC'nin diğer sunucuları da duygusal paylaşımlarda bulundu:

BBC Radio 5 Live programının eski sunucusu Richard Bacon, tweetinde "Günler. Kahredici. Biliyorum seni düşündüğümü (ve canlı yayında geçirdiğimiz harika zamanları) söylemem hiç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama gerçekten aklımdasın ve çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bland için destek mesajı paylaşanlar arasında, 2015'te kendisine de göğüs kanseri teşhisi konulan BBC sunucusu Victoria Derbyshire da vardı.

Derbyshire, Bland için "Cesaret, merhamet, kahkaha - işte bu sensin. Harikasın" tweetini paylaştı.

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı:

"Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:22
  1. BBC Radio 5 Live
  2. Rachael Bland
  3. bbc spikeri

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