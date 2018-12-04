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Sömürgeci İngiliz kafası Türkiye-Venezuela dostluğunu kıskandı!

Türkiye ile Venezuela'nın siyaset üstü bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi kurması İngilizleri kıskandırdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirirken konuyu Venezuela'nın yer altı kaynaklarına bağladı.

04 Aralık 2018 Salı 10:59
Sömürgeci İngiliz kafası Türkiye-Venezuela dostluğunu kıskandı!

Türkiye yeni dönemde uluslararası alanda kazan-kazan üzerine siyasetini inşa ediyor. Özellikle siyaset üstü birliktelikler ile önemli kazanımlar elde eden Türkiye, yeni dönemde de yüzünü Latin Amerika'ya döndü. Bunların başında da Venezuela geliyor.

BBC kıskandı

Türkiye'nin Latin Amerika'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, BBC'nin gündemine geldi.

BBC, Venezuela ziyareti için "Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 bin kilometre uzaktaki Türkiye'nin lideri ile alışılmadık bir arkadaşlık kurmuş durumda" ifadelerini kullanıyor.

Madencilik fırsatı

BBC'nin yayınladığı haberde, söz konusu birlikteliğe sebep olarak Venezuela'nın altın, maden ve yeraltı kaynakları görülüyor. Daha önce çokça kez gündeme gelen petrol ve altın konusu masa üzerinde anlaşılmaya çok yakın bir konu olduğu için milyarlarca liralık bu pazar İngilizleri öfkelendiriyor.

Özellikle sömürü düzenine karşı bir yapıda dostluk üzerine inşa edilen ekonomik ilişkiler, Türkiye'nin bu alanda elini kuvvetlendirirken, BBC bu faaliyete karşılık "Venezuela'da madencilik sektörü, kötü yönetim, yatırım ve AR-GE eksikliği nedeniyle oluşan problemlerle boğuşuyor. Bu durum, Türk madencilik şirketleri için potansiyel iş fırsatı demek" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:59
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  2. Türkiye
  3. venezuela
  4. bbc
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