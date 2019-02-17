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BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 22.

17 Şubat 2019 Pazar 16:24
BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor’u 4-2’lik skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamı açıklamada bulundu.


İlk olarak açıklama yapan DG. Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, “Öncelikle maçta erken yediğimiz gol bizi etkiledi. Bugün bizim içim yaptığımız basit hatalar iyi olmadı. Kendi adımıza bunları düzeltip yukarı hedeflere ilerleyeceğiz” dedi.


BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise “Oyuncularımı tebrik ederim. Çok zor bir süreçteyiz. Her maç çok önemli. 3 puanın çok ötesinde bir karşılaşmaydı bizim için. Hak ettiğimiz bir oyunu sahaya yansıttık. 4- 2 önemli skor. Zaman zaman oyuncularımın üzerinde ciddi baskı vardı. 2 tane enteresan gol yedik. Yeni oyuncularımızın performansı pozitifti. Her puan çok kıymetli. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlklerin haftası oldu, kendi evimizde 4 gol attık mutlu olduk” diye konuştu. Öte yandan Özdilek, kız arkadaşını trafik kazasında kaybeden Erzurumsporlu Fransız futbolcu Rashad Muhammed’e başsağlığında bulunarak, “Galibiyet birazda olsa ona moral olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:24
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