0553 313 94 23

BB Erzurumspor - Boluspor maçının ardından

TFF 1.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:04
BB Erzurumspor - Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 3. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, eksik olmalarına rağmen maçın genelinde iyi olduklarını ifade ederek, “Maçtan önce toplantıda maçın zorlu geçeceğini söyledim. Boluspor’un iyi bir takım olduğunu söyledim. Boluspor bu ligde uzun yıllardır oynuyor. Takımımız maça iyi başladı ama ummadığımız anda kırmızı kartla maalesef 10 kişi kaldık. Eksik olmamız bizi daha da kamçıladı. İkinci yarıya yine iyi bir başlangıç yaptık. Pozisyon zenginliği ve istatistikler bizden yanaydı. 65. dakikadan sonra baskıyı kurduk ve gol atmayı başardık. Golden sonra biraz daha yavaşlamak zorunda kaldık. 10 kişi maçı bu kadar uzun süre devam etmek zordu. Sonuç olarak maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık. Bugün futbolcularımız duygu ve yüreklerini ortaya koydular. Hepsine bol bol teşekkür ederim. Transfer döneminden dolayı oyuncularımızın kafası karışık. Oynayan oynamayan arkadaşlar bir şey bekliyor. Transfer dönemi kapandıktan sonra ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.



Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirterek, “Hakem arkadaşları iyi maç yönettiği için tebrik ederim. Zor maç olacağını biliyorduk. Rakip 10 kişi kalınca pas geçişlerini daha iyi yapmamız lazımdı. İstatistiklere baktığımız zaman Boluspor önde. Ama sonuca bakarsak Boluspor mağlup durumda. Birbirini tanıyan ve geniş kadrolu bir takıma karşı oynadık. Rakibin tecrübesi bizden daha üsteydi. Ekibimizi daha yeni kuruyoruz. Kale, savunma ve orta sahamız yeni. Geçiş oyunlarında gol bulmamız lazım. Milli takım arasına gireceğiz. BB Erzurumspor’a karşı bu kadar baskın oynayacak başka takım gelmeyecek. Biz bu maçtan ders çıkaracağız. Sonuçlar bize yakışmıyor. Gelen oyuncuların katılımıyla daha iyi bir takım olacağız. Rakibin kırmızı kart yemesi adeta bize talihsizlik yaşattı“ şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Şampiyonasında kadın boksörlerden 4 madalya
    1. Avrupa Şampiyonasında kadın..
    2. "İsrail'in caydırıcı güç olma vasfını..
    3. Şenol Güneş yakın takipte
    4. "ABD'nin yaptırımları kaldırması..
    5. Yeni transfer Mohamed Elneny maçı..
    6. Özbekistan'ın bağımsızlığının 28. yılı..
    7. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’li..
    8. Bülent Korkmaz: “Zor bir deplasmandan..
    9. Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!..
    10. Köylülerden traktörlü "taş ocağı"..
    11. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur..
    12. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle ilk..
    13. Hong Kong'da polisin göstericilere..
    14. BB Erzurumspor - Boluspor maçının..
    15. Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti..
    16. Konya'da gol düellosunda kazanan..
    17. Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara..
    18. Medel’den Beşiktaş camiasına veda..
    19. Quaresma’ya destek ve protesto!
    20. Avcı kazanan 11’i bozmadı
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!