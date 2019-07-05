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BB Erzurumspor, Aykut Demir’i kadrosuna kattı

Süper Toto 1.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:35
BB Erzurumspor, Aykut Demir’i kadrosuna kattı

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor deneyimli stoper Aykut Demir’i kadrosuna kattı.


Yeniden Süper Lig’e çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Erzurum ekibi, son olarak Giresunspor’da forma giyen Aykut Demir’i kadrosuna kattı.


Mickael Pote’den sonra ikinci transferini defans bölgesine yapan mavi-beyazlı ekip, kadrosuna en az 5 oyuncu daha katacak.


Deneyimli defans oyuncusu Aykut Demir, geçen yıl Giresunspor’da 22 maçta sahaya çıkarken, takımı adına gol ve asist katkısı yapamamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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