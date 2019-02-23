0553 313 94 23

"Bazıları ittifakı açıklayamıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Bazıları açık ittifak yapıyor, biz söylüyoruz, ilkelerimiz belli, yolumuz, ülkümüz belli. Bazıları ittifakı açıklayamıyor"- "Niye söyleyemiyorlar, niye açıklayamıyorlar, bu milletten gizledikleri nedir? ama bu millet görüyor, biliyor ve gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta patlatırcasına verecek"

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:44
"Bazıları ittifakı açıklayamıyor"

GAZİANTEP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı partilerin gizli ittifak yaptığını belirterek, "Bazıları açık ittifak yapıyor, biz söylüyoruz, ilkelerimiz belli, yolumuz, ülkümüz belli. Bazıları ittifakı açıklayamıyor." dedi.

Dönmez, MHP Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Sait Kılıç'ın seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adayı olan Kılıç'a başarılar diledi.

Cumhur İttifakı'nda iki partinin vizyoner liderlerinin "önce millet, önce memleket ülküsüyle" yola çıktığını ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda millete karşı hain çetecilerin iş birliklerine hep birlikte şahit olduk ve bu millet coğrafyanın dört bir yanında karşı duruş gösterdi. Şimdi sandık yaklaşıyor. Bazıları açık ittifak yapıyor, biz söylüyoruz, ilkelerimiz belli, yolumuz, ülkümüz belli. Bazıları bunu açıklayamıyor. Bir gün önce Şanlıurfa'daydım, orada da açıklayamadıklarını gördüm. Buraya geldim, burada da bir gizli ittifak var. Niye söyleyemiyorlar, niye açıklayamıyorlar, bu milletten gizledikleri nedir? ama bu millet görüyor, biliyor ve gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta patlatırcasına verecek. Bizim ülkümüz, hakka giden yolun halkın rızasından geçtiğidir."

Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Beldiye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:44
  1. "Cumhur İttifakı"
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. İran Atları Festivali
    3. AK Parti Zonguldak Belediye Meclis..
    4. Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel..
    5. Burnley Tottenham maçı son dakika..
    6. Kadın arkadaşını vurup, intihar etti
    7. Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar..
    8. Dani Alves'in evi soyuldu
    9. Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel..
    10. Voleybol: Efeler Ligi
    11. Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni..
    12. Krabük'te vahşet! Kediyi tüfekle..
    13. Erkan Sözeri’den hakemlere eleştiri
    14. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
    15. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
    16. İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek..
    17. Hesarek Kayak Festivali renkli..
    18. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
    19. "Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"
    20. "Gerede suyu birkaç güne başkentte"
    21. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu : 2..
    22. "Bazıları ittifakı açıklayamıyor"
    23. "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli
    24. AK Parti’li Dağ, Başkan adayı..
    25. İsrail askerleri 3 Filistinliyi..
    26. Evsiz ve yardıma muhtaçlara yönelik..
    27. Ordu'da ev yangını
    28. Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final..
    29. Uysal pazar esnafını ziyaret etti
    30. Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu