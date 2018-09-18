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Bazıları hapisle cezalandırılabilir! Ülkede 230'dan fazla polis görevden alındı

Afrika ülkesi Ruanda'da görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 230'dan fazla polisin görevden alındığı bildirildi.

18 Eylül 2018 Salı 10:13
Bazıları hapisle cezalandırılabilir! Ülkede 230'dan fazla polis görevden alındı

Ruanda'da 230'dan fazla polisin, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.

Emniyet Sözcüsü Komiser Theos Badege, basına yaptığı açıklamada, kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Görevden alımların söz konusu kişilerin polislik itibarını zedeledikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle alındığını belirten Badege, söz konusu polislerden bazılarının 6 aya kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.

CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Komiser Badege, "Eğer bir kişi 6 aydan fazla hapis cezası alırsa polisliğe geri dönme veya polis olma şansı ortadan kalkar." dedi.

Öte yandan, sağlık nedenlerinden dolayı da 9 polisin görevlerine son verildiği kaydedildi.

Afrika ülkesi Ruanda'da hükümet, son yıllarda rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, görevlerini kötüye kullanan kişilere ciddi yaptırımlar uyguluyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:13
  1. Emniyet Sözcüsü Komiser Theos Badege
  2. Ruanda
  3. rüşvet ve yolsuzluk
  4. Bakanlar Kurulu

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