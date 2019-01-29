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"Bazı yabancı odaklar Nahda ve siyasal İslam'ı tasfiye etmek istiyor"

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki:"Nahda Hareketi'nin gizli bir örgütlenmesi olduğu iddiaları, saçma ve asılsız. Bazı yabancı odaklar, Nahda ve siyasal İslam'dan kurtulmak istiyor, Nahda'yı korkutmak ve gelecek seçimde yıkmak için Nahda'nın devrimden sonra gizli bir örgütlenmesi olduğunu ortaya attı"

29 Ocak 2019 Salı 00:04
"Bazı yabancı odaklar Nahda ve siyasal İslam'ı tasfiye etmek istiyor"

TUNUS (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Nahda Hareketi'nin gizli örgütlenmesi olduğu yönündeki iddiaların, Nahda'yı ve siyasal İslam'ı tasfiye etmek amacıyla yabancı odaklar tarafından ortaya atıldığını söyledi.

Tunus'taki yerel Divan FM radyosuna konuşan Merzuki, 2013'te suikast sonucu öldürülen Demokrat Yurtseverler Birlik Partisi Genel Sekreteri Şükri Belid ile Tunus Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı ve Kurucu Meclisi Üyesi Muhammed el-Brahimi'nin savunma heyetinin 2018'in sonlarında "Nahda Hareketi'nin muhaliflerin tasfiyesi ve suikast eylemlerine karışan gizli askeri bir biriminin olduğuna" ilişkin iddialara işaret ederek, şunları söyledi:

"Nahda Hareketi'nin gizli bir örgütlenmesi olduğu iddiaları, saçma ve asılsız. Bazı yabancı odaklar, Nahda ve siyasal İslam'dan kurtulmak istiyor, Nahda'yı korkutmak ve gelecek seçimde yıkmak için Nahda'nın devrimden sonra gizli bir örgütlenmesi olduğunu ortaya attı."

Merzuki, Belid ve Brahmi'nin savunma heyetinin sunduğu delillerin "uydurulmuş" olduğunu ifade etti.

- Suudi Arabistan ve BAE ahtapotun kolları

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunus'ta eski rejimi geri getirmeye çalışan ahtapotun kolları olduğunu söyleyen Merzuki, Tunus'taki solcuları eleştirerek, solcuların İslamcılara kin beslediğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin, 2013 yılında suikasta kurban giden muhalif Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükri Belid ve Muhammed Brahimi dosyalarını araştıran hukukçu grubunu ağırlamasıyla gerilimin fitili ateşlendi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, grubun cumhurbaşkanına sunduğu raporda, suikastlarda "Tunuslu bir siyasi partiye ait gizli örgütün parmağı olduğu" bilgisinin yer aldığı ifade edildi. Avukat grubu, daha önceden Nahda Hareketi'ni "suikastı gizli örgütü aracılığıyla işlemekle" suçlamıştı.

Nahda Hareketi, söz konusu görüşmenin ardından yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı makamı, şehit Belid ve Brahimi'nin kanının tacirleri tarafından asılsız iddialar için kullanılmamalı." karşılığını vermişti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, bunun üzerine adetinin dışında Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında konuşma yaparak, Nahda Hareketi'ne yüklenmiş, hareketi cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmekle suçlayıp konuyu yargıya taşıyacağına işaret etmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 00:04
  1. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki
  2. gizli örgütlenme
  3. Nahda Hareketi

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