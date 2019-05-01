0553 313 94 23

Bazı ürünler için ÖTV düzenlemesi

Aralarında sigaranın da bulunduğu bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira olarak belirlendi- ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonları için vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu- Hurda teşviki kapsamında ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:35
Bazı ürünler için ÖTV düzenlemesi

ANKARA (AA) - Sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamındaki araçlara ilişkin asgari maktu vergi tutarı, ÖTV oran ve matrahları yeniden belirlendi.

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigara, puro ve sigarillolar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari maktu vergi tutarı ise 0,2679 lira oldu.

Cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı da yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu.

Hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de düzenleme yapılırken, ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:35
  1. Özel Tüketim Vergisi
  2. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "MHP devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur"
    1. "MHP devletin bölünmez bütünlüğünün..
    2. Gram altın 245 lira seviyelerinde
    3. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze:..
    4. Antalya’da alkollü sürücülere ceza..
    5. Rektör Gören’den TÜLOMSAŞ’a ziyaret
    6. Bilecik’te Fenerbahçeliler kahvaltıda..
    7. Bolivya’da toprak kayması: 17 ev..
    8. Mevduat hesapları için stopaj..
    9. Van'da kaçakçılıkla mücadele
    10. Türk-İş üyeleri Taksim Cumhuriyet..
    11. Su içmenin insan bedenine 5 faydası
    12. Vali Memiş Pirinkayalar Tüneli’nde..
    13. Tortum Şelalesinde hedef 500 bin turist
    14. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza..
    15. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan yalanlama
    16. Hak-İş ve Memur-Sen tarafından..
    17. Hakim ve savcı eğitim reformu toplantısı
    18. İstanbul'da 1 Mayıs
    19. Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı:..
    20. Kuran kursu öğrenci ve öğreticilerinin..
    21. Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri..
    22. Vatandaşları sabah namazı..
    23. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı tanıtıldı
    24. İzmir'de yapımı devam eden statların..
    25. İstanbul Doğuş Üniversitesi taban..
    26. Altıntaş’ta ’Sağlık için pedal çevir’..
    27. Rüşvetçi astsubay hakkında karar verildi
    28. Vatandaşlar, belediyenin soğuk hava..
    29. Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil"..
    30. Amik Ovası’ndaki sular çekiliyor
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...