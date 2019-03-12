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Bazı ülkeler Boeing 737 MAX 8‘lerin seferlerini askıya alıyor

Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesi ve 157 yolcusunun hayatını kaybetmesinin ardından Avustralya, Singapur, Çin, Endonezya, Brezilya, Arjantin ve Meksika, Boeing 737 MAX 8’lerin seferlerini durdurdu.

12 Mart 2019 Salı 12:17
Bazı ülkeler Boeing 737 MAX 8‘lerin seferlerini askıya alıyor

Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesi ve 157 yolcusunun hayatını kaybetmesinin ardından Avustralya, Singapur, Çin, Endonezya, Brezilya, Arjantin ve Meksika, Boeing 737 MAX 8’lerin seferlerini durdurdu. Boeing 737’nin üreticisi olan ABD bu uçakların uçuş için güvenli olduğunu ifade ederken, Kanada da inceleme süreci bitene kadar Boing 737 MAX 8’lerin uçuşlara devam edeceğini açıkladı.


Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesi sonrası bazı ülkeler ABD yapımı Boeing 737 MAX 8’lerin seferlerini askıya aldığını duyurdu. Avustralya Sivil Havacılık İdaresi, Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşüşü konusunda araştırmalar devam ederken Boeing MAX 8’lerin uçuşlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.


ABD’li uçak firması Boeing’in son model uçağının 5 ay içinde iki kere kaza yapmasının ardından Çin ve Endonezya da bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı.


Singapur da bugün Boeing 737’lerin uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Singapur Sivil Havacılık İdaresinin (CAAS) yayımladığı açıklamada, “Geçici olarak askıya alınma sürecinde CAAS, Boenig MAX 8’in Singapur’a geliş ve gidişlerinin güvenlik tehlikesi konusunda daha fazla bilgi toplayıp inceleyecek” denildi.


Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) dün Boeing 737 MAX’in hava güvenliğinin devam ettiğini belirten bir açıklama yaparak, Boeing tarafından yapılan bir dizi tasarım değişikliğini detaylı olarak açıkladı. Boeing firması yetkilileri, Endonezya Lion Havayolları’na ait Boeing uçağının düşmesinden sonra FAA ile birlikte çalışma yaptıklarını, gelecek haftalarda 737 MAX filosuna güçlendirilmiş uçuş kontrol programının uygulanacağını açıkladı. Yeni Boeing MAX 8’in 737 versiyonunun en çok satan yolcu uçağı olduğu, daha büyük bir motoru olmasına rağmen daha az yakıt kullanmasının planlandığı kaydedildi.


Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau da Kanada’nın Boeing 737 MAX 8’lerin kaza sebebi ortaya çıkana kadar uçuşlara devam edeceğini açıkladı.


ABD Demokrat Parti Senatörü Dianne Feinstein ise FAA’ya 737 MAX 8 filosunun uçuşlarını durdurması çağrısında bulundu. Feinstein, “Uçağın düşüş sebebi bilinene ve ABD filosundaki Boeing’lerde bu risklerin bulunmadığının kesinleşmesine kadar, Boeing 737 MAX 8 serisinin uçuşlarını ABD’de askıya alınması gerektiğine inanıyorum” açıklamasını yaptı.


Boeing 737 MAX 8’ler 2017 yılında hizmete girmiş ve 350 uçak satılmıştı.Teslim edilmek üzere ise 4 bin 662 sipariş alındı.


Boeing 737’nin düşüşü sonrası dünyanın en büyük uçak imalatçısı pazartesi günü hisse senetlerinde yüzde 5’lik bir düşüş yaşadı.


Endonezya’nın Lion Havayolları’na ait aynı model Boeing uçağı Ekim ayında 189 yolcusuyla düşmüş, Etiyopyalı müfettişler uçağın düşmesinden önceki kayıtları inceleyecekleri kara kutuyu bulmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:17
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