Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddiası
İstanbul Valiliği, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı01 Nisan 2019 Pazartesi 22:53
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyeleriningözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
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