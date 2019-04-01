Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddiası İstanbul Valiliği, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyeleriningözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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