Bazı marketler ve pazarcıların sinsi plânı deşifre oldu!

Lütfü Caner

İstanbul ve Ankara’da Belediyeler tarafından Tanzim satışları başlamadan birkaç hafta önce, televizyonda bir haberi izledim.. Zannediyorum bu haberi Türkiye’de milyonlarca kişi izlemiştir..

Bir semt pazarında bir kadın vatandaşımız pazarcıların yüksek fiyatlarından dolayı tepki gösteriyor ve pazarcılarla tartışıyordu.. Bu kadın vatandaşımız pazarcılara tepki göstererek şöyle diyordu: “Siz hükümeti düşürmek için bütün bunları yapıyorsunuz” dediğinde, 45/ 50 yaşlarında bir pazarcı ve yanındaki pazarcı arkadaşları ile kadını adeta laf kalabalığı ile ablukaya alırcasına, beyaz saçlı bir pazarcı bu kadın vatandaşımıza aynen şöyle cevap verdi: “Gidecek teyze gidecek az kaldı merak etme” diyordu...

Tabii bu durum karşısında, emekli de olsak, gazetecilik damarımız yeniden ayaklandı ve biraz şu işi kurcalayalım bakalım durum nedir diye.. Tabii ki, siyasi kimliğimi belli etmeden, bazı ortamlarda AK Partiye verdim veriştirdim.. Zaman zaman pazarcıların vatandaşlarla tartışmalarını aynı şekilde sessizce izleyerek işin asıl arkasında nelerin olduğunu görmeye çalıştım.. Ve yine günlerdir aynı şekilde marketlerdeki tartışmaları ve market sahiplerini izlemeye ve dinlemeye çalıştım.. Bütün bu çalışmalarımın neticesinde şu gerçeği gördüm ki, örneğin İstanbul’da pazarcıların büyük bir bölümü sol tandanslı HDP sempatizanı olduklarını gördüm ve aynı zamanda bu insanların, AK Partinin iktidarda düşmesi için yapmayacakları şey yoktur... Örneğin İstanbul’da semt pazarlarının büyük bir bölümü HDP sempatizanlarının elindedir.. Örneğin bütün pazarcıları baskı ile sindirerek fiyatların ayarlanmasını bile yapıyorlar...

Mesela sebze meyve hallerinde, domates marketçilere de, pazarcılara da 2 liradan satıldığı halde, her iki kesimde, efendim bu fiyat yükseltmeleri aracıların yüzünden oluyor, bizim elimizde bir şey yok diye resmen yalan söylüyor ve milleti kandırmaya çalışıyorlar...

Oysaki bütün market zincirleri kendi arabaları ve araçları ile gidip direkt üreticiden ve halden mal alıp satıyorlar... Pazarcılar ise zaten arabasız çalışamazlar, hepsinin kendi arabaları var ve kendi arabaları ile gidip hallerden istedikleri malları alıp getirip pazarlarda fahiş fiyatlarla satıyorlar... Pazarcılara neden bu kadar pahalı satıyorsunuz diye sorulduğunda ise, efendim bunu aracılar yapıyor bizimle ilgisi yoktur diye utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorlar...

İstanbul’da pazarcıların büyük bir bölümü HDP’li ve HDP’nin güdümündeler.. AK Parti iktidarının düşmesi için fiyat yükseltmesi başta olmak üzere, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar... Çeşitli market zincirlerine gelince, büyük bir bölümü halen FETÖ’nün güdümünde ve sinsice iktidara darbe vurmak için bu zam furyasını fırsat bilip inatla sürdürerek, R.Tayyip Erdoğan’a ve iktidara bir darbe daha vurabilir miyiz diye inatla direniyorlar...

Çünkü son olarak dolar kuru üzerinde oynadıkları oyun tutmadı şimdi de sebze meyve fiyatları ve marketlerin fiyat yükseltme oyunları ile iktidara diz çöktürmeye çalışarak, acaba ERDOĞAN’ı bu sefer devirebilir miyiz diye marketçiler ve pazarcılar resmen el ele vermiş durumdalar...

Aziz milletimiz bütün bu olanların bir tesadüf olduğunu sakın sanmasınlar.. Bu marketlerde ve pazarlardaki zam furyasının arkasında FETÖ’cü MARKETLER ve PKK’lılar var...

Aziz milletimiz bu oyuna gelmemeli ve devletimizin arkasında aslanlar gibi durmalı ve bu vatan haini fırsatçılara gereken dersi vermelidir..!