0553 313 94 23

Bazı marketler ve pazarcıların sinsi plânı deşifre oldu!

Gazetemiz okurlarından Lütfü Caner, "Bazı marketler ve pazarcıların sinsi plânı deşifre oldu!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Şubat 2019 Salı 13:30
Bazı marketler ve pazarcıların sinsi plânı deşifre oldu!

Lütfü Caner

İstanbul ve Ankara’da Belediyeler tarafından Tanzim satışları başlamadan birkaç hafta önce, televizyonda bir haberi izledim.. Zannediyorum bu haberi Türkiye’de milyonlarca kişi izlemiştir..

Bir semt pazarında bir kadın vatandaşımız pazarcıların yüksek fiyatlarından dolayı tepki gösteriyor ve pazarcılarla tartışıyordu.. Bu kadın vatandaşımız pazarcılara tepki göstererek şöyle diyordu: “Siz hükümeti düşürmek için bütün  bunları yapıyorsunuz” dediğinde, 45/ 50 yaşlarında bir pazarcı ve yanındaki  pazarcı arkadaşları ile kadını adeta laf kalabalığı ile ablukaya alırcasına, beyaz saçlı bir pazarcı bu kadın vatandaşımıza aynen şöyle cevap verdi: “Gidecek teyze gidecek az kaldı merak etme” diyordu...

Tabii bu durum karşısında, emekli de olsak, gazetecilik damarımız yeniden ayaklandı ve biraz şu işi kurcalayalım bakalım durum nedir diye..  Tabii ki, siyasi kimliğimi belli etmeden, bazı ortamlarda AK Partiye verdim veriştirdim.. Zaman zaman pazarcıların vatandaşlarla tartışmalarını aynı şekilde sessizce izleyerek işin asıl arkasında nelerin olduğunu görmeye çalıştım.. Ve yine günlerdir aynı şekilde marketlerdeki tartışmaları ve market sahiplerini izlemeye ve dinlemeye çalıştım.. Bütün bu çalışmalarımın neticesinde şu gerçeği gördüm ki, örneğin İstanbul’da pazarcıların büyük bir bölümü sol tandanslı HDP sempatizanı olduklarını gördüm ve aynı zamanda bu insanların, AK Partinin iktidarda düşmesi için yapmayacakları şey yoktur... Örneğin İstanbul’da semt pazarlarının büyük bir bölümü HDP sempatizanlarının elindedir.. Örneğin bütün pazarcıları baskı ile sindirerek fiyatların ayarlanmasını bile yapıyorlar... 

Mesela sebze meyve  hallerinde, domates marketçilere de, pazarcılara da 2 liradan satıldığı halde, her iki kesimde, efendim  bu fiyat yükseltmeleri aracıların yüzünden oluyor, bizim elimizde bir şey yok diye resmen yalan söylüyor ve milleti kandırmaya çalışıyorlar...

Oysaki bütün market zincirleri kendi arabaları ve araçları ile gidip direkt üreticiden ve halden mal alıp satıyorlar... Pazarcılar ise zaten arabasız çalışamazlar, hepsinin kendi arabaları var ve kendi arabaları ile gidip hallerden istedikleri malları alıp getirip pazarlarda fahiş fiyatlarla satıyorlar... Pazarcılara neden bu kadar pahalı satıyorsunuz diye sorulduğunda ise, efendim bunu aracılar yapıyor bizimle ilgisi yoktur diye utanmadan,  arlanmadan yalan söylüyorlar...

İstanbul’da pazarcıların büyük bir bölümü HDP’li ve HDP’nin güdümündeler.. AK Parti iktidarının düşmesi için fiyat yükseltmesi başta olmak üzere, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar... Çeşitli market zincirlerine gelince, büyük bir bölümü halen FETÖ’nün güdümünde ve sinsice iktidara darbe vurmak için bu zam furyasını fırsat bilip inatla sürdürerek,  R.Tayyip Erdoğan’a ve iktidara bir darbe daha vurabilir miyiz diye inatla direniyorlar... 

Çünkü son olarak dolar kuru üzerinde oynadıkları oyun tutmadı şimdi de sebze meyve fiyatları ve marketlerin fiyat yükseltme oyunları ile iktidara diz  çöktürmeye çalışarak, acaba ERDOĞAN’ı bu sefer devirebilir miyiz diye marketçiler ve pazarcılar resmen el ele vermiş durumdalar...

Aziz milletimiz bütün bu olanların bir tesadüf olduğunu sakın sanmasınlar.. Bu marketlerde ve pazarlardaki zam furyasının arkasında FETÖ’cü MARKETLER ve PKK’lılar  var...

Aziz milletimiz bu oyuna gelmemeli ve devletimizin arkasında aslanlar gibi durmalı ve bu vatan haini fırsatçılara gereken dersi vermelidir..!


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Lütfü Caner
  4. Tanzim satışları
  5. semt pazarı
  6. AK Parti
  7. HDP
  8. HDP sempatizanı
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz."
    1. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    2. Perakende sektörünün iki önemli..
    3. Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a..
    4. Bursaspor taraftarının istifa..
    5. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    6. Afyonkarahisar’da patates ekim yasağı..
    7. Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak..
    8. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    9. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    10. Ziraat Katılım'dan 2018'de 322,6..
    11. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    12. Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    13. Sözen: “Belediyeler yerel seçimde..
    14. Federasyondan Başkan Çelik’e önemli..
    15. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    16. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    17. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    18. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    19. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    20. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    21. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    22. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    23. Futbolda devrim gibi karar! Elle..
    24. Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda..
    25. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    26. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    27. Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet..
    28. Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı..
    29. Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı..
    30. Başkan Görmez’e teşekkür belgesi
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü