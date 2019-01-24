0553 313 94 23

"Bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1):- "Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır"- "Seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendisini de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum"- "İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır"

24 Ocak 2019 Perşembe 11:17
"Bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin, "Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ülkelerin dışlanmasına, izolasyonuna ve iç işlerine müdahalesine karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın doğal zenginlikler bakımından dünyanın en güzel ülkeleri arasında yer aldığını dile getiren Çavuşoğlu, ancak bugüne kadar o zenginlikleri kullanma konusunda geri kaldığına işaret etti.

Ülkede şu anki gelişmelerin ciddi şekilde endişe verici olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu zor şartlarda Venezuela'nın ekonomisine de destek vermeye çalıştığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Fakat şimdi seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendisini de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum yani burada başkan nasıl olunur belli. Bazı ülkeler de bunu tanıdı. Şimdi bu esasen bir kaosa yol açabilir." diye konuştu.

- "Türkiye demokrasiye yönelik desteğini güçlü şekilde vurguladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin demokrasiye yönelik desteğini güçlü şekilde vurguladığını anlattı.

Çavuşoğlu, "İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:17
  1. ABD
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akfen GYO'nun gelirleri 2018'de tarihi seviyeye ulaştı
    1. Akfen GYO'nun gelirleri 2018'de tarihi..
    2. “Bilişim temelli yeni ekonomiye..
    3. Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan..
    4. Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi!..
    5. Türkiye, riskleri kazanca çevirecek
    6. İran'dan 'Venezuela' açıklaması!
    7. Sabiha Gökçen Uluslararası..
    8. SSB ile MEB arasında iş birliği..
    9. Sakarya Büyükşehir Belediye..
    10. Kim bu fırsatçılar?
    11. Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı son..
    12. AYM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
    13. Dubai'deki ticaret merkezi gıda..
    14. Süper Lig ekibine büyük şok!..
    15. MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı
    16. Anadolu kulübü olunca acımıyorlar! 6..
    17. İranlı yetkiliden "P5+1 ülkelerini..
    18. Türk Savunma Sanayinde bir ilk!..
    19. ABD'de gözaltına alınan İranlı..
    20. "Elemelerde çok güçlü rakiplerle..
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!