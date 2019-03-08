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Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı verildi

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

08 Mart 2019 Cuma 04:03
Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı verildi

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Söz konusu karar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 04:03
  1. Manisa
  2. Adana
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  4. manisa
  5. Milli Emlak Genel Müdürlüğü
  6. Orman
  7. Orman Genel Müdürlüğü
  8. Resmi Gazete

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