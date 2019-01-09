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"Bazı ABD yöneticileri birinci derecede ahmaktır"

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
"Bazı ABD yöneticileri birinci derecede ahmaktır"

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ali Hamaney, ülkesinde rejim değişikliği planlayan ABD yöneticileri için "birinci derecede ahmaktır." ifadesini kullandı.

"8 Ocak 1978 yılı ayaklanmasının" yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da konuşan Hamaney, "Bir süre önce ABD'li bir devlet adamı, teröristlerin arasında yaptığı bir konuşmada '2019 yılbaşını Tahran'da kutlamayı ümit ediyorum' demişti. 2019 yılbaşı kutlamalarının üzerinde günler geçti." dedi.

ABD'li yetkililerin İran aleyhindeki iddialarının gerçekleşmediğine işaret eden Hamaney, "Bazı Amerikalı liderler kendilerini deliliğe vuruyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Fakat birinci derece ahmaklar." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin İran devriminin ardından bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları başlattıklarına değinen İran lideri, o dönemde Amerikalı siyasetçilerin İran için 5-6 ay ömür biçtiklerini hatırlattı.

Hamaney ayrıca, İranlı devlet adamlarına seslenerek, "ABD ve Avrupanın boş sözleri karşısında direnin, cesaretli olun ve akıllıca davranın. Bunların tehditlerinin, sözlerinin veya imzalarının bir itibarı yoktur." uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yeni görevine atanmadan 8 ay önce 2017 temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te İran rejim muhalifi Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) üyeleriyle yaptığı toplantıda "2019'dan önce İran'daki rejimi devireceklerini ve Tahran'da kutlama yapacaklarını" söylemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
  1. ABD devlet adamları ahmaktır
  2. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

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