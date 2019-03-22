Bayrampaşa’da yaşlılar için anlamlı proje

Bayrampaşa’da 2’nci Yaşlılık Çalıştayı kapsamında ‘Yaş alanlara dair saha çalışması’ gerçekleştirildi. Projede yer alan 120 gönüllü üniversite öğrencisine katılım belgeleri ise “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” kapsamında bugün takdim edildi.

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2’nci Yaşlılık Çalıştayı projesi kapsamında ‘Yaş alanlara dair saha çalışması’ gerçekleştirildi. 120 gönüllü üniversite öğrencisinin yer aldığı proje kapsamında ilçe genelinde bin 60 yaşlının ihtiyaçları tespit edildi. Çalışmaya katılan öğrencilere katılım belgeleri ise Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Kenan Kır, 65+ Yaşlı Hakları Derneği yetkilileri, Proje Koordinatörü Sevinç Yavuz, Uzman Bilişsel Nöropsiklog Beyza Sevim’in katıldığı törenle takdim edildi. Törende saha çalışması sürecine dair sinevizyon gösterimi yapıldı.

“65 yaş üstü kenara itilen insanlar olmaktan kurtarmaktır”

Türkiye’de ve Dünya’da doğum oranı azalmakla beraber yaşam süresinin artmakta olduğunu vurgulayan, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Kenan Kır, “Dünya’da negatif olarak 65 yaş üstü ya da yaşlı nüfus ciddi anlamda artmaktadır. Genelde yaşlılarla ilgili artık çalışmaktan uzaklaşmış bir takım, var olan yeteneği de yitirmeye yüz tutuyor. Burada yapmak istediğim şey; 65 yaş üstü kenara itilen insanlar olmaktan kurtarmaktır. Bir takım becerilerini tekrar canlandırmak. Onları hayata katmak, hayatın içerisine almak, tecrübelerinden faydalanmak ve genç nüfusta onları tekrar eskisi gibi birleştirmek temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Toplumda farkındalık oluşturacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler konuşmasında bu 2019 yılının yaşlılık yılı ilan etti. Burada aktif yaşlanma ve yaşlılık hakları gibi bir takım konulu kararlar alındı. Bu şekilde yaşlılar hayata adapte edilecek. Onlarla ilgili Bayrampaşa Belediyesi olarak temel amacımız onlarla ilgili bu konu da yer açması ve onların bu tür becerilerini geliştirmek, önem vermek ve sosyal hayata katmaktır” dedi.

“Bu kadar kapsamlı tek çalışmadır”

Sözlerini sürdüren Kır, “Dermaterapi, Hematoloji, sosyoloji ve psikoloji bölümünde okuyan 120 üniversite öğrencileriyle bu projeyi yaptık. Yaklaşık 3 ay aktif sürdü. Kendi imkanlarımızla her şeyi yaptık. Çok mutlu oldular. Bayrampaşa Belediyesi olarak birçok kaynak oluşturulacağını düşünüyorum. Yaşlılarla ilgili farkındalığı oluşturmak onları hayata tekrar katmak. Onları aktif yaşlanmaya doğru ulaştırmak tek amacımız” şeklinde konuştu.

“Proje beni çok etkiledi”

Projenin yaşlılara çok şey kattığını anlatan İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrenicisi Gizem Yanıkyer, “Çalışma esnasında gördüm ki o insanların konuşmaya, dinlemeye ve kendilerini birinin dinleyeceği birine ihtiyaçları var. Proje beni çok etkiledi. Çok güzel anılar yaşadık. Mutlu olduğumuz gibi üzücü anılarımızda oldu. Konyalı yaşlı bir çiftin evine misafir olduk. 70 yaş üstündeler. O çiftin arasındaki sevgi ve muhabbet yıllardır devam edenbağları beni çok etkilemişti. Yaşılar Haftasını kutluyorum. Hiç biri sahipsiz değil. Biz onlara destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.