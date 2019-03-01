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Bayrampaşa’da servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda servis minibüsü devrildi.

01 Mart 2019 Cuma 09:26
Bayrampaşa’da servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda sabah saat 08.15’te meydana geldi. Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:26
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