Bayrampaşa’da servis aracı devrildi: 11 yaralı

Bayrampaşa’da servis midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak yan yatan midibüste bulunan 11 yolcu yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa Hal - Otogar bağlantı yolunda saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BKT 948 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritten Otogar istikametine seyir halinde olan Deniz Özşafak idaresindeki 34 JJ 0754 plakalı midibüsünü sıkıştırdı. Otomobile çarpmamak için sağa manevra yapan Özşafak idaresindeki midibüs yoldan çıktı. Önce bariyerlere ardından da elektrik direğine çarpan midibüs yan yattı. Aracın içerisindeki 28 yolcudan 11’i yaralanırken yaralı yolcular olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"O süratle vurunca ölmesin diye sağ yaptık”

Yolcuları taşıyan midibüsün şoförü olan Deniz Özşafak, "Sol şeritten gidiyorduk. Arkadaş emniyet şeridinden önümüze kırdı. Önümüze girince biz o süratle vurunca ölmesin diye sağ yaptık. Sağ yapınca buraya uçtuk. Kamera kayıtlarına bakacaklar. Bizim aracımız sol şeritteydi. Arabada 28 tane yolcu vardı. Hafif yaralılar. Allahımıza şükürler olsun" dedi.