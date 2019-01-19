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Bayrampaşa'da feci olay... Arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. Olay sonrası 4 işçiden 3'ü hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 06:29
Bayrampaşa'da feci olay... Arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir olay meydana geldi.

3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında iş yerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı. Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. 

İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar. Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi.

Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İş yeri ruhsatsız, işçiler sigortasız çıktı

Belediye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde de; iş yerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan iş yerini mühürledi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı

Polisin çalışmasının ardından iş yeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 06:29
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  2. Bayrampaşa
  3. tekstil atölyesi
  4. soba

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