Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi
Bankanın güvenlik görevlisinin silahını, silah zoruyla aldıktan sonra soygun girişiminde bulunan şüpheli, polisin geldiğini fark edince olay yerinden kaçtı- Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı02 Temmuz 2019 Salı 10:56
İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir bankaya soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir bankaya giren bir şüpheli, silah zoruyla ilk önce banka güvenlik görevlisinin silahını aldı. Şüpheli daha sonra veznedeki memurlara yöneldi.
Bu sırada memurlardan birinin bankanın güvenlik sistemini çalıştırması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polise haber verildiğini fark eden şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın güvenlik görevlisinin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Bankada incelemelerde bulunan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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