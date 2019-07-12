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Bayrampaşa’da ATM’den para çeken Libyalının gasp edildiği anlar kamerada

Bayrampaşa’da ATM’den para çeken Libya uyruklu vatandaşı gasp eden 4 şahıs yakalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:42
Bayrampaşa’da ATM’den para çeken Libyalının gasp edildiği anlar kamerada

Bayrampaşa’da ATM’den para çeken Libya uyruklu vatandaşı gasp eden 4 şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken gasp anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Numunebağ Caddesi üzerinde 11 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu Osama Sassı El Moawı Al Rummash (31), cadde üzerinde bulunan bir ATM’den 20 bin TL çekip aracına bindi. Bu sırada 4 şüpheli şahıs 2 farklı araçla caddeye geldi. Kendi araçlarıyla perdeleme yapan şüpheliler Rummash’ın aracıyla caddeden çıkmasını engelledi. Daha sonra araçlardan inen şahıslar önce Rummash’ı darp ettiler ardından silah zoruyla Rummash’ın üzerinde bulunan para ve 8 adet kredi kartını gasp etti.


Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Bağlı ekiplerce geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. 3 ay süren yoğun teknik takibin ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şüpheli, 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler Tarık K. (32), Mustafa B. (35), Emrullah K. (31) ve Hakan Ş. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 4 şüphelinin olay yerine 2 farklı araçla geldiği görülüyor. Şüpheliler araçlarıyla perdeleme yaparak Rummash’ın caddeden çıkmasını engelliyor. Daha sonra araçlardan inen şüphelilerin Libyalı şahsı önce darp ettikleri sonra da silah zoruyla gasp ettikleri görülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:42
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