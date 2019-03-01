0553 313 94 23

Bayrampaşa’da Anadolu kadınları anısına etkinlik düzenlendi

Bayrampaşa Belediyesi ile Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-ı Rum Yansımaları" etkinliği düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 22:24
Bayrampaşa’da Anadolu kadınları anısına etkinlik düzenlendi

Bayrampaşa Belediyesi ile Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-ı Rum Yansımaları" etkinliği düzenlendi.



Tarihten günümüze kapılarını, sofralarını, yüreklerini tüm insanlığa açan kadınların anısına hazırlanan "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-ı Rum Yansımaları" etkinliği Yücel Çakmaklı Kültür Merkezi’nde Bayrampaşa Belediyesi ile Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan birer konuşma yaptı.



“Köklerimizi, tarihimizi bilmeden geleceğe yön vermeyiz”


Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, günün anlamına değinerek, “Bizler Vizyoner Kadınlar Derneği olarak, Anadolu kadınları teşkilatı Baciyan-ı Rum kelime itibarı ile Anadolu bacıları anma programı tertipledik. Bu akşam burada Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan bizlere konuşma yapacaklar. Bu programın ilkini düzenliyoruz ve düzlemeye de devam edeceğiz. Köklerimizi, tarihimizi bilmeden geleceğe yön veremeyiz. Onun için biz kadın kuruluşları olarak, öncelikle köklerimizi öğrenmemiz gerekir diyoruz. Anadolu kadınları alp yapısı itibariyle, gerektiğinde cephede mücadele etmiş, gerektiğinde ekonomik, gerektiğinde kültürel, sosyal alanlarda bir nevi kültür merkezi görevi görmüştür. Bizler de günümüzBaciyan-ı Rumları olarak aynı görevleri üstleniyor ve çalışmalara devam ediyoruz“ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi
    1. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    2. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    3. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    4. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    5. Maçın ardından
    6. Galata Kulesi yeşile büründü
    7. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    8. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    9. Geri dönüşümde hayat var
    10. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    11. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    12. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    13. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    14. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    16. Hocalı katliamı anıldı
    17. Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden..
    18. ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha..
    19. Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil..
    20. Türkiye-Afganistan İttifak..
    21. AK Partili isimden dolar açıklaması: 5..
    22. Eyüp Arın: ”1 puan mağlubiyetten..
    23. Basketbol: Toplu sonuç
    24. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
    25. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    26. Ersun Yanal İslam'ı kadro dışı bıraktı
    27. İstanbul’da helikopter destekli..
    28. Dogu Guta'da sivillerin kimyasal..
    29. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    30. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi