Bayrampaşa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bayrampaşa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.30 sıralarında Bayrampaşa Cevat Paşa Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi sokak üzerindeki bir muhasebe bürosuna girdi. Muhasebe bürosunda tartışan iki kişi bürodan çıktığı esnada biri diğerine silahla 3 el ateş etti. Silahla vurulan kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

İki kişi arasındaki alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerinde, iki kişi muhasebe bürosuna giriş yapıyor. Kısa süre içeride kalan iki kişi bürodan çıktığı esnada, biri diğerine silahla 3 el ateş ediyor. Silahla vurulan kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçıyor.