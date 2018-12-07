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Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın

Yangında mahsur kalan 4’ü çocuk 7 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2018 Cuma 04:40
Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 7 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi Engin Sokak’taki 4 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla içeride mahsur kalan 4'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Dumandan etkilenen 3 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan sokakların dar olması ve araçların sokakta park edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ilerlemekte güçlük çekti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 04:40
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