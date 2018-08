Bayrampaşa kurbanlık satış yerleri 2018 / İstanbul Bayrampaşa kurban  kesim çadırı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? 2018 Bayrampaşa kurban satış yerleri nerede? İstanbul Bayrampaşa kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

BAYRAMPAŞA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Erduysak Oto Yıkama: Yıldırım M. Şehit Kamil Balkan C. No: 140 - (532) 392 64 75

Özmeşe Oto Yıkama: Yıldırım M. Şehit Kamil Balkan C. No: 102 - (212) 537 47 60

Uysal Oto Yıkama: Yıldırım M. 100 Yıl C. No: 3 - (212) 537 64 88

Capitol Oto Yıkama: Yıldırım M. İkizler S. No: 59 (530) 584 30 35

Ardınç Oto Yıkama: Cevatpaşa M. Eski Edirne Asfaltı C. No: 407 - (533) 548 00 15

Deniz Oto Yıkama: Kocatepe M. Şehir Parkı C. No: 147 - (537) 474 84 76

Auto Posh Oto Yıkama: Kocatepe M. 36 S. No: 12 - (553) 727 72 76

Taksi Oto Yıkama: Altıntepsi M. Poyraz S. No: 5 - (535) 601 27 25

Cihan Oto Yıkama: Altıntepsi M. Kazım Karabekir C. No: 1 - (212) 567 81 72

Çalışkan Oto Yıkama: Terazidere M. Egemen S. No: 18 - (212) 567 31 13

İrfan SEZER: Muratpaşa M. Selamet S. No: 54 - (534) 931 94 00

Çelebi Oto Yıkama: Muratpaşa M. Şehit Cihan Erkan S. No: 23 - (542) 776 43 84

Smart Oto Yıkama: Muratpaşa M. Sinema S. No: 15 - (212) 493 08 61

Kayalar Oto Yıkama: Yenidoğan M. Sert S. No: 3 - (534) 352 96 36

Gezmişoğlu Oto Yıkama: Orta M. Uygur C. No: 51-55 - (212) 567 54 21

Merkez Oto Parkı: Orta M. Çarşı C. No: 20 - (533) 612 53 75 - [Japon (212) 501 17 84

]Best Oto Yıkama: Vatan M. Esenler C. No: 24 - (530) 880 94 99

İsmail KURTULUŞ (Petrol Ofisi): Vatan M. Sinanpaşa S. No: 62 - (537) 650 26 93

Kocatepe M. Ulu Camii: Kocatepe M.Açık Alan-1: Cevatpaşa M. Adem Yavuz C. No: 43-45 Binanın Karşısı

Açık Alan-2: Kocatepe M. Ulu Camii Karşısı (Hot Düğün Salonu Arkası)

Kocatepe Kesim Yeri: (Büyükbaş) Kocatepe M. Mega Center Beşi Bir Yerde Modern Tesisi

Bayrampaşa Vakfı (Küçükbaş): Bayrampaşa Vakfı Aşevi - Altıntepsi M. Akpınar C. Üzeri

Carrefoursa AVM Kesim Yeri: Carrefoursa AVM Otoparkı

Adaklık Kurban Kesim Yeri-1: Muratpaşa M. Ayancık S. Köprü altıAdaklık Kurban Kesim Yeri-2: Orta M. Topkapı Mezarlık S.