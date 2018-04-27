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"Bayrampaşa ben fazla kalmayacağım" gerçek oldu! 554 gün sonra gerçek anlaşıldı

Diyarbakır'da, bir kargo şirketinde çalışan 6 çocuk babası Engin İlgen (44), hiç gitmediği İstanbul'da kokain ticareti yaptığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeniden yapılan yargılamada, asıl suçlunun İlgen adına sahte kimlik düzenlediği belirlendi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:51
"Bayrampaşa ben fazla kalmayacağım" gerçek oldu! 554 gün sonra gerçek anlaşıldı

Hayatı altüst olan ve suçsuz yere 554 gün cezaevinde tutulan Engin İlgen'in cezasının iptaline ve 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Burak Göncü karara itiraz ettiklerini söyledi.

İstanbul'da 2006 yılında yapılan bir operasyonda 950 gram kokain ele geçirilirken, aralarında Diyarbakır'da kargo şirketinde çalışan Engin İlgen'in kimliğini kullanan bir kişinin de bulunduğu 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Haklarında dava açılan 5 sanık, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 5 Ekim 2007 günü 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Engin İlgen'in kimliği ile 20 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen kişi ise serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen uyuşturucu suçundan ceza alan kişinin izine bir daha rastlanamadı.

CEZAEVİNDE ÖĞRENDİ

İsminin uyuşturucu kaçakçılığı suçuna karıştığından habersiz olan 6 çocuk babası Engin İlgen ise 25 Şubat 2015 günü, kardeşini ziyaret etmek üzere Mardin'e giderken yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Otobüste oturduğu koltuğun kenarına sıkıştırılmış pakette 45 gram eroin bulunan İlgen, kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu kullanıcısı olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. 30 Mart 2015 günü arkadaşını ziyaret etmek için Antalya'ya giden Engin İlgen, polis kontrolünde hakkında tutuklama kararı çıktığını öğrendi. Tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne konulan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen İlgen'e, bu kez 2006 yılında İstanbul'da kokain ticareti yaptığı için 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu kararı tebliğ edildi. Karara şaşıran Engin İlgen, hayatı boyunca İstanbul'a hiç gitmediğini söyledi. Hakkındaki karar kesinleştiği için itirazı dikkate alınmayan Engin İlgen, hükümlü olarak hapis yatmaya devam etti. İlgen, cezaevinden çok sayıda dilekçe gönderip asıl suçlunun kendisi olmadığını bildirdi, ancak dilekçelerine işlem yapılmadı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:51
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Engin İLGEN
  5. Diyarbakır

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