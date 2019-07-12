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Bayrampaşa Belediyesinin Projesine AB’den büyük hibe

Bayrampaşa Belediyesi, “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projesiyle Avrupa Birliğinden (AB) 129 bin 778,70 euro hibe almaya hak kazandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:42
Bayrampaşa Belediyesinin Projesine AB’den büyük hibe

Bayrampaşa Belediyesi, “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projesiyle Avrupa Birliğinden (AB) 129 bin 778,70 euro hibe almaya hak kazandı.


Şehir eşleştirme modeli çerçevesinde, Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Litvanya’nın Kaunas Belediyesinin ortak geliştirdiği “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesine AB’den hibe desteği geldi. Proje kapsamında, Bayrampaşa ile Kaunas belediyeleri arasında sağlıklı yaşam ve spor alanında şehir eşleştirme ilişkisinin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde vatandaşların sağlığını korumak ve dezavantajlı grupların sosyal hayata dahil edilmesi planlanıyor.


Proje uygulamaya alındığında Bayrampaşa Belediyesi yetkilileri, proje ortağı Bayrampaşa Gençlik Spor Kulübü Derneği ile birlikte Kaunas şehrini ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek ve projede görev alan diğer paydaşların temsilcileri arasında bilgi transferi sağlanacak. Böylece AB katılım sürecinde sağlıklı yaşam ve spor alanında geliştirilen yararlı uygulamaların Bayrampaşa ve Kaunas belediyeleri arasında karşılıklı değişimi için kardeş şehir işbirliği sürdürülebilir hale getirilecek.


Bayrampaşa Belediyesi ve Kaunas Belediyesi yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinin ve verilen eğitimlerin ardından Bayrampaşa Gençlik Spor Kulübü’nün şehir olimpiyatları konsepti çerçevesinde basketbol, futbol, atletizm ve okçuluk turnuvaları düzenlenmesi hedefleniyor.



600 genç spor ile buluşturulacak


Sporu gençlerin yaşamının merkezine konumlandırmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Bayrampaşa’daki liselerden 14-16 yaş aralığındaki toplam 400 öğrenci ve 32 öğretmen seçilerek onlara gençlerin sporla güçlendirilmesi ve sosyalleştirilmesi hakkında eğitim verilecek. Diğer taraftan Kaunas’ta farklı gençlik merkezlerinden 200 genç daha bu projeyle buluşturulacak.


Proje ile uzun vadede ise Litvanya ve Türkiye’de kamuoyuna yönelik farkındalık kampanyaları ile gençlerin büyük bir bölümünün madde bağımlılığı konusunda bilincinin ve duyarlılığının arttırılması amaçlanıyor.



İlk toplantı 19 Temmuz’da


Proje çerçevesinde Kaunas Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi ile diğer paydaşların katılımıyla 19 Temmuz Cuma günü Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda ilk toplantı yapılacak. Projenin tüm detaylarıyla anlatılacağı toplantıda bir sonraki aşamada yapılacaklar da ele alınacak.


Projeyle ilgili Ankara’da yetkililer ile protokol yapanBayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sunduğu proje ile İstanbul’da hibe almayı başaran tek kurum Bayrampaşa Belediyesi oldu. Bu projeyi en güzel biçimde hayata geçireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:42
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